Giusti y el gol del siglo: "Cuando Diego gambeteaba y no daba el pase, hasta quería insultarlo"

Uno de los actores principales de aquel día fue Ricardo Giusti, quien recordó en diálogo con La Capital el momento que vivió ese día, incluso con cierto nerviosismo cuando estaba transitando la eterna jugada. "Recuerdo ese momento con mucha emoción. Pero viéndolo desde atrás yo le gritaba pensando que Diego me iba a escuchar. Le pedía que se la tirara al medio a Burruchaga o Valdano. Pero nada, seguía gambeteando y hasta me dio ganas de insultarlo porque no daba el pase. Después hizo el gol, así que menos mal que no lo dio, ja", rememoró el ex jugador oriundo de Albarellos.