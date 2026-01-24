Gastón Ávila está entre los convocados de Central para el choque contra Belgrano en el Gigante El club dio a conocer la lista de concentrados de los jugadores de Central que estarán ante Belgrano. 24 de enero 2026 · 02:55hs

Gastón Avila será esperado hasta último momento para ver si juega en el debut de Central ante Belgrano.

Central hizo oficial su primera convocatoria para el partido ante Belgrano del sábado a partir de las 22.15 en Arroyito. Un total de 24 futbolistas integran la lista por lo cual dos de estos jugadores quedarán fuera del banco de suplentes.

La principal novedad pasa por la presencia de Gastón Ávila, quien sufrió una lesión en el amistoso ante Almirante Brown, por lo que no estuvo en el cotejo informal frente a Sarmiento. En principio el Gato no iba a ser parte del partido, pero ahora habrá que esperar la decisión de Almirón, si lo deja afuera, si lo manda al banco o directamente lo pone en el equipo titular.

Previendo esta situación, en la lista auriazul además de Facundo Mallo e Ignacio Ovando, hay otros dos marcadores central como Luca Raffin (categoría 2006) y Álvaro Güich (categoría 2009), quien transita su primera convocatoria.

En principio los canallas irían con Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Gastón Avila o Ignacio Ovando y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.

