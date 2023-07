Gamba: "Fue increíble conocer desde adentro un club tan grande como Central"

¿Pensás en la previa la forma en la que te puedan recibir los hinchas de Central?

No creo que me reciban mal porque siempre tuve un respeto muy grande hacia el club y una buena relación con la gente. Intentaré disfrutar el partido, de reencontrarme con amigos y de pasarla lo mejor posible.

Gamba3MB.jpg Gamba jugó tres años en el club de Arroyito y pudo renovar el contrato, pero eligió irse al exterior. Marcelo Bustamante / La Capital

Pero creés que dejaste un buen recuerdo en los hinchas.

No sé si un buen recuerdo, pero sí te puedo decir que me sentí muy bien en Central y siempre fue primordial manejarme con respeto.

¿Cómo describirías tu paso por Central?

Fue espectacular. Fue increíble conocer desde adentro un club tan grande como Central y lo disfruté muchísimo. En lo futbolístico tuvimos momentos muy buenos y otros no tanto, pero en el fútbol argentino es muy difícil lograr estabilidad. Siempre entrené con la mejor onda, dando todo, y las cosas te pueden salir bien o mal, pero siempre me manejé con mucho profesionalismo.

¿Disfrutaste los buenos momentos y sufriste los malos?

Mirá, creo que no tuvimos tantos malos momentos, tanto con Diego (Cocca) como con el Kily González. Disfruté de los dos procesos y obviamente que cuando no se dan los resultados no la pasás bien, pero no con la gente, sino con uno mismo porque a nadie le gusta perder.

¿Y el momento que más disfrutaste?

Con el Kily, en el inicio de un torneo, logramos un funcionamiento muy bueno. Algunos resultados no se nos dieron por detalles o mala suerte, pero era un equipo que jugaba bien. Lo disfruté mucho porque teníamos una propuesta futbolística muy buena.

En ese proceso te tocó jugar un partido en el que hiciste tres goles (ante Arsenal).

¡Claro! Fue un partido muy lindo y lo disfruté muchísimo. Pero fueron muchos buenos momentos, también con Cocca.

¿No le faltó nada a ese partido?

No, creo que no.

¿Seguro?

Te digo la verdad, no sé qué le pudo haber faltado.

Los hinchas. El triplete que hiciste fue en plena pandemia.

¡Es verdad! Tres goles en un partido con el estadio lleno hubiese sido una locura. Pero tuvimos muchos partidos en los que pudimos disfrutar de los hinchas y cómo se vive el fútbol en Central es espectacular. Con ese equipo del Kily hasta el día a día era especial.

Gamba2CML.jpg El mendocino ponderó mucho el proceso del Kily González, a quien felicitó luego de que tomó Unión. Celina Mutti Lovera / La Capital

Lo nombraste varias veces al Kily, ¿te puso contento que agarrara Unión, lo llamaste?

Si, le mandé un mensaje felicitándolo porque que haya vuelto al ruedo en un club por el que también tengo un cariño enorme me puso muy contento.

Antes de irte se decía que podías renovar el contrato. ¿Por qué decidiste partir?

Pensé en seguir porque mi familia estaba muy cómoda en Rosario, pero pensé que era momento de probar en otro lado. Siempre quise jugar un tiempo afuera, de conocer otra liga y no sabía si más adelante iba a tener una posibilidad así, pero me salió lo de Liga de Quito y me gustó. Me ofrecieron renovar y estuve a punto de hacerlo, pero las cosas se dieron así.

Igual antes de irte te tocó vivir uno de los momentos más importantes de Central en los últimos años como fue la despedida de Marco Ruben. Terminaste el partido en cancha.

Tal cual. Eso es algo que también disfruté muchísimo. Jugar con Marco fue increíble, pero también hacerlo con los chicos que salen de abajo porque son hinchas y te hacen vivir el fútbol de otra manera.

¿Qué viste de Central en el torneo, a qué equipo van a enfrentar?

Central es durísimo, con grandes jugadores y muchos chicos que están teniendo muy buenos rendimientos como el Laucha (Giaccone), Alejo (Veliz), Kevin (Ortiz). Es un equipo que también tiene experiencia. Es un equipo muy de Miguel, a quien por suerte siempre le va bien en Central. Me pone muy contento el presente que está teniendo el equipo.

GambaSSM.jpg Lucas Gamba, el día del triplete en el Gigante de Arroyito, frente a Arsenal. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Tiene también una localía muy fuerte. ¿Cómo hace el rival, en este caso ustedes, para romper con eso?

Para eso tenemos que pensar en nosotros, en cómo podemos hacerle daño, Intentaremos atacarlo lo mejor posible, pero sabemos que es un equipo que se cierra bien.

¿Y Central Córdoba qué armas tiene?

Somos un equipo duro, que aprovecha las situaciones que se le presentan, con jugadores con un buen presente.

En lo personal cómo estás allí en Santiago del Estero?

Estoy contento, me trataron muy bien desde que llegué al club y por suerte mejoramos mucho en estos últimos partidos, con cierta estabilidad desde lo futbolístico y en ese sentido estamos más tranquilos.

Llegan entonados, después de un triunfo.

Sí, un gran triunfo, ante un equipo durísimo porque Newell’s juega muy bien, tiene una fluidez en el juego que no la tienen muchos otros equipos y ganarle a un rival así nos hizo muy bien.