Gabriel Batistuta lloró por la acusación de maltrato laboral

Gabriel Omar Batistuta no pudo contener el llanto durante una entrevista que le concedió a radio La Red al ser consultado sobre las acusaciones que desde el sindicato de trabajadores rurales lo señalaban que mantenía personal en condiciones deplorables en su establecimiento cercano a la ciudad de Reconquista, en Santa Fe. “Todo lo que gané está invertido en el país, en el campo, en una marca de ropa. Invertí en un momento dificilísimo del país, siempre creyendo que el país va a salir adelante. Nací acá, me enseñaron el himno, a respetar los valores. La gente me dio ganas de seguir peleándola. Es indiscutible que hay alguien o algo que se está ensañando conmigo. Pará, un poco está bien, pero tampoco el maltrato gratuito”, afirmó el ex goleador del seleccionado argentino.