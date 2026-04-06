Futsal de AFA: las chicas de Newell's empataron por el torneo de Primera B

Newell's igualó 2 a 2 frente a Vaporaki A.C. por la tercera jornada del torneo de Primera B de Futsal de AFA.

El futsal femenino de Newell's está siendo competitivo en el torneo de AFA de Primera B.

El equipo femenino de Futsal de Newell's que participa en el torneo de Primera B de la Asociación del Fútbol Argentino, igualó 2 a 2 en Rosario ante Vaporaki A.C. por la tercera fecha del campeonato. Agostina Díaz y Carola Giordano anotaron los tantos de las leprosas.

El equipo conducido por Andrés Herrera tuvo esta formación inicial: Morena Stigliano (arquera), Milagro Estefany Lapa Pérez, Agostina Díaz y Luana Gabriela Rodríguez.

Las chicas rojinegras debutaron el pasado 22 de marzo con un contundente triunfo frente a Atlanta por 4 a 1 con un poker de goles de Jezabel Díaz Nero. Mientras que en la segunda fecha perdieron 2 a 0 frente a Barracas Central en condición de visitante.

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Triunfo de la 3ª leprosa en el Futsal femenino de AFA

Por otra parte, en el torneo de 3ª división de Primera B, las chicas de Newell's vencieron 2 a 1 a Vaporaki A.C. con gritos de Yasmin Salinas Galeano y Emma Perno.

Las leprosas formaron con: Valentina Luisana Rosales (arquera), María Belén Prado, Alma Carbardos, Yasmín Salinas Galeano y Emma Perno. Como suplentes comenzaron Julia Gómez Forte, Aymará Morena López, Pilar Gallardo y Luana Maite Lorenzale.

La 3ª leprosa está invicta en el torneo ya que en la primera igualó de local 2 a 2 contra Atlanta (Victoria D'Angelo y Yasmín Salinas Galeano) y en la segunda jornada empataron 1 a 1 de visitante frente a Barracas Central (María Belén Prado).