Fuerte advertencia a Arruabarrena por el amistoso de Emiratos Árabes Unidos y Argentina

"Mis dos hijos me están rompiendo las pelotas con que no toquemos a Messi", dijo el Vasco que dirige a EAU, y que este miércoles jugará ante el seleccionado en el ensayo previo al Mundial

El seleccionado argentino jugará su último amistoso previo al Mundial de Qatar este miércoles ante el conjunto de Emiratos Árabes Unidos (EAU), que dirige el argentino Rodolfo Arruabarrena, quien sufrió una insólita advertencia que contó entre sonrisas y algo de fastidio por la responsabilidad que le adjudicaron. "Mis hijos son fanáticos de la selección argentina y de Messi. Y me están rompiendo las pelotas con que no toquemos a Messi. 'No lo toques', insisten. Me llaman seguido porque están obsesionados", describió el Vasco.