Las fotos de la previa al gran clásico de la ciudad en el Coloso entre Newell's y Central

A las 17 arrancan Newell's ante Central en el Coloso, el clásico más pasional del mundo en un campo de juego espectacular. Las imágenes de la previa

1 de marzo 2026 · 16:35hs
La pelota espera en el cuidado césped del Coloso. El clásico entre Newells y Central atrapa.

Celina Mutti Lovera

La pelota espera en el cuidado césped del Coloso. El clásico entre Newell's y Central atrapa.

Newell's y Central animan desde las 17 el gran clásico de la ciudad en el Coloso. Y La Capital te muestra las imágenes de la previa, sin incidentes en el parque Independencia más allá de un piedrazo al micro leproso. Un repaso de lo que pasa antes que ruede la pelota.

Cristian Sancho, el rosarino parecido a Cavani e hincha leproso.

Fatu Broun con la pelota y los jugadores leprosos entrenando al lado.

Fatu Broun con la pelota y los jugadores leprosos entrenando al lado.

Todo el mundo llegó tranquilo al Coloso y entró al estadio después de la requisa policial.

Todo el mundo llegó tranquilo al Coloso y entró al estadio después de la requisa policial.

Pablo Cococcioni, el ministro de Seguridad provincial, en el césped.

Pablo Cococcioni, el ministro de Seguridad provincial, en el césped.

Los trabajos precompetitivos rojinegros, con Luciano Herrera a la cabeza.

Los trabajos precompetitivos rojinegros, con Luciano Herrera a la cabeza.

Ángel Di María, Marco Ruben y el resto del plantel de Central.

Ángel Di María, Marco Ruben y el resto del plantel de Central.

El único incidente en el Coloso, el piedrazo al micro leproso.

El único incidente en el Coloso, el piedrazo al micro leproso.

Josué Reinatti y Williams Barlasina, los arqueros suplente y titular de Newell's.

Josué Reinatti y Williams Barlasina, los arqueros suplente y titular de Newell's.

Las populares leprosas, a full en el Coloso.

Las populares leprosas, a full en el Coloso.

Julián Fernández se ganó la titularidad en Central.

Julián Fernández se ganó la titularidad en Central.

