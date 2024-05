Franco Colapinto y un sábado de gloria en la Fórmula 2 con testigos privilegiados en Imola

Una buena siembra en su sueño de llegar a la Fórmula 1. Y este fin de semana en el Enzo y Dino Ferrari de Imola no es uno más, ni para Colapinto ni para los argentinos en general y la región en particular. Es que además de tener la compañía de La Capital en los boxes del tradicional y antiguo trazado, el ex piloto de F-1, de Granadero Baigorria, Oscar Poppy Larrauri, se subirá al EuroBrun 188 que condujo en 1988, cuando cumplió el sueño de llegar a lo más alto.