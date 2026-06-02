Delitos contra la integridad sexual en Santa Fe: las cifras que muestran el peso de estas causas

El MPA registró casi 4 mil audiencias vinculadas a estos delitos durante 2025. Rosario y Santa Fe fueron las regionales con mayor volumen de actividad judicial.

Los delitos contra la integridad sexual ocupan un lugar cada vez más visible dentro del volumen de causas judiciales. En Santa Fe, ese crecimiento quedó reflejado incluso en el sistema penitenciario provincial, donde desde hace algunos años se habilitaron pabellones especiales para alojar a personas detenidas o condenadas por abusos sexuales. Sólo en las últimas dos semanas, alrededor del 15 por ciento de las causas debatidas correspondió a este tipo de delitos, con un total de 56 expedientes.

En 2025, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe registró 3.938 audiencias vinculadas a delitos contra la integridad sexual en sus distintas sedes y obtuvo 354 condenas en esa materia. A nivel nacional, las estadísticas oficiales marcaron una tasa de 78,5 delitos sexuales cada 100.000 habitantes y un total de 36.432 víctimas registradas durante el año pasado.

En su informe de gestión, la fiscal general María Cecilia Vranicich destacó el trabajo de las fiscalías regionales y ubicó a los delitos contra la integridad sexual entre las áreas priorizadas para la persecución penal. Las fiscalías regionales 2, con sede en Rosario, y 1, con sede en Santa Fe, concentraron el mayor volumen de audiencias en la provincia. En paralelo, la tasa nacional de delitos sexuales registró una baja interanual del 2,1 por ciento, la segunda caída consecutiva.

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Dentro de las denuncias, los abusos sexuales con acceso carnal se mantuvieron en niveles similares al período anterior del 2024, con 6.409 víctimas, mientras que el 81% de las víctimas totales de delitos sexuales fueron mujeres.

Consultas en Rosario

En tanto, se registraron 6.745 consultas por situaciones de violencia de género en Rosario durante el 2025: los datos oficiales hablan de un promedio diario de 18 contactos, siendo el último trimestre el de mayor demanda, con 1.969 consultas.

La Unidad Especializada en Delitos contra la integridad sexual, a cargo de la fiscal Cecilia Cardinalli y si si se toma la última semana de mayo de 2026 y los primeros días de junio, lunes 1 y martes 2; se llevaron adelante unas 490 audiencias y alrededor del 15 por ciento fueron abusos y ocho causas por violencia de género.