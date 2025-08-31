La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

Tras el receso del "verano" en la Fórmula 1, los pilotos y las escuderías retomaron este fin de semana la actividad en las pistas

31 de agosto 2025 · 08:06hs
El piloto argentino de Alpine

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, en acción durante la primera práctica del Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1 en Zandvoort, Países Bajos, el viernes 29 de agosto de 2025. (Foto AP/Patrick Post)

La Fórmula 1 vuelve a las pistas y los argentinos esperan ansiosos el regreso de Franco Colapinto. Tras el receso del verano europeo, los equipos y los pilotos vuelven a la actividad. En la segunda parte del año, llegan las últimas diez carreras de la temporada.

El piloto argentino y la escudería francesa Alpine buscan mejorar la performance después de las semanas frustrantes previas a las vacaciones. En estas tres semanas de receso, el argentino reforzó los entrenamientos para mejorar la performance y alcanzar los puntos por primera vez con el equipo.

Lo que se viene es la cita en Zandvoort, la carrera número 15 del año y el único circuito de los que restan en el que nunca corrió en la máxima categoría.

Detrás quedaron las lentísimas paradas en boxes que Colapinto debió soportar en Hungría y lo marginaron al fondo de la carrera junto a su compañero Pierre Gasly. Ahora deberá dar un paso al frente para ganar confianza y acercar las posibilidades de confirmar su butaca para el próximo año.

El argentino busca sumar sus primeros puntos con Alpine luego de las fuertes declaraciones de Flavio Briatore en medio de las prácticas. Logró clasificar 16° y largará desde esa posición en el Gran Premio de Países Bajos.

Las ocho carreras de Colapinto en Alpine

Después de sus primeras carreras con Williams en 2024, Colapinto regresó este año para correr con Alpine e hizo su debut en Imola, donde quedó 16º, luego pasó por Mónaco (donde terminó 13º) y Barcelona (donde quedó 15º) sin poder afianzarse ni ganar confianza con el auto. Más tarde fue el turno del GP de Canadá, donde logró su mejor clasificación pero no pudo hacer mucho en la carrera, ya que terminó en el 13º puesto.

Franco Colapinto Austria (5).jpg
Franco Colapinto contiene en los primeros giros de Austria a Oliver Bearman y Lance Stroll, pero las gomas blandas se degradarían rápido. El Alpine muestra que no está para la pelea en esta temporada de Fórmula 1.

Franco Colapinto contiene en los primeros giros de Austria a Oliver Bearman y Lance Stroll, pero las gomas blandas se degradarían rápido. El Alpine muestra que no está para la pelea en esta temporada de Fórmula 1.

En Austria, en el circuito de Spielberg, logró pasar a la Q2 y largar desde el 14º puesto, pero terminó otra vez en el 15º lugar. Colapinto tuvo dificultades con las rectas, que implican gran dificultad para el A525, que mostró poca potencia en las últimas carreras. El argentino puso entonces su energía en Silverstone. Y si bien mostró buen nivel y fue más rápido que su compañero en las primeras pruebas, hizo un trompo en la clasificación y por problemas de auto ni pudo correr el GP de Gran Bretaña.

En lo que fue la séptima carrera del argentino con la escudería francesa en la categoría máxima del automovilismo mundial, quedó 17 en la sprint y 19 al finalizar el GP de Bélgica. Fue un resultado condicionado por la pérdida de competitividad del Alpine A525 cuando se secó la pista tras las intensas lluvias en Spa-Francorchamps. La octava carrera, en Hungría, tuvo un sábado esperanzador, en donde Colapinto se clasificó 14 y su compañero Gasly quedó unos puestos más abajo. Sin embargo, una combinación de mala largada, mal funcionamiento del auto y dos lentísimas paradas en boxes hicieron que el argentino terminara el GP en el puesto 18, apenas arriba del francés.

El GP de Zandvoort

El circuito de Zandvoort se inauguró en 1948. En principio, era una combinación de pista permanente y ruta pública que ralizaba curvas en la ciudad. La primera carrera de Fórmula 1 allí se realizó en 1952 y el ganador fue Alberto Ascari con el equipo de Ferrari.

La pista se mantuvo en la máxima categoría del automovilismo mundial hasta 1985. Luego hubo un parate, pero luego se remodeló para su regreso en la temporada 2020.

La longitud del circuito es 4.259 kilómetros. En la carrera se dan 72 vueltas, lo que suma un total de 306,648 kilómetros. El récord de vuelta lo tiene Lewis Hamilton, que hizo un tiempo de 1:11.097 en 2021.

zandvoort

Los horarios del GP de Países Bajos

La carrera del Gran Premio de Zandvoort, Países Bajos se correrá este domingo 31 de agosto a las 10 de la mañana. La carrera se podrá ver en vivo por la plataforma de streaming Disney+.

Cómo continúa la temporada 2025 de la Fórmula 1

Son varias las citas de Fórmula 1 que restan en esta temporada 2025:

- Monza, Italia: 5 al 7 de septiembre.

- Bakú, Azerbaiyán: 19 al 21 de septiembre.

- Singapur: 3 al 5 de octubre.

- Austin, Estados Unidos: 17 al 19 de octubre.

- Ciudad de México, México: 24 al 26 de octubre.

- San Pablo, Brasil: 7 al 9 de noviembre.

- Las Vegas, Estados Unidos: 20 al 22 de noviembre.

- Lusail, Qatar: 28 al 30 de noviembre.

- Yas Marina, Abu Dhabi: 5 al 7 de diciembre.

