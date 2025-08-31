Pasado por agua: Argentino viajó hasta Luján, pero se volvió sin jugar por las lluvias

El partido entre Luján y Argentino que debía jugarse en la Basílica ese domingo no se disputó por la lluvia. Irá el martes 2 de setiembre

Argentino tenía que jugar este domingo desde la 15.30 contra Luján en condición de visitante, pero no pudo disputar este encuentro por la gran cantidad de agua caída en zona. El plantel salaíto viajó igual hasta la Basílica con el pleno convencimiento que el cotejo no se iba a jugar.

Los protocolos son así, algo que se debería modificar en el futuro para no seguir erosionando la flaca economía de los clubes. Ya que ahora Argentino tendrá que volver a presentarse y el gasto otra vez corre por su cuenta.

El partido se jugará este martes 2 de setiembre. Y tres días después el Sala tiene programado el cotejo ante Atlas en el Olaeta por la penúltima fecha de su zona.

SUSPENDIDO POR LLUVIA NO SE JUEGA LUJÁN Y ARGENTINO DE ROSARIO EL ÁRBITRO MARTÍN DESPÓSITO TOMÓ LA DECISIÓN DE QUE SE REPROGRAME TRAS RECORRER POR SEGUNDA VEZ EL CAMPO DE JUEGO. pic.twitter.com/NsCRfK8GV9

Los números de Gede Martino en Argentino

Gerardo Andrés Martino ya hasta tenía la formación que iba a salir a la cancha a buscar otros tres puntos y seguir con la racha ganadora. El actual DT debutó con un empate ante Estrella del Sur (V) 0-0, igualó 2-2 con General Lamadrid en el Olaeta, tras ir perdiendo 2 a 0, se dio un porrazo de visitante con un 0-3 ante Centro Español y perdió dos puntos de local sobre la hora frente a Juventud Unida 1 a 1.

Pero después las jugadas se transformaron en goles y con un gran Lucas Bracco, que le dio otra impronta a este equipo, ya que era la pieza que le faltaba, ganó en sus últimas tres presentaciones con nueve goles a favor y ninguno en contra: Yupanqui (V) 4-0, Camioneros (L) 2-0 y Deportivo Paraguayo (L) 3-0.