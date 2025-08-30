La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Un último ensayo para Franco Colapinto y Alpine que los bajó a tierra en Países Bajos

Franco Colapinto terminó último la FP3, pegado a su compañero de Alpine Pierre Gasly, lejos del resto. Ahora se viene la clasificación.

30 de agosto 2025 · 07:33hs
Franco Colapinto en el box de Alpine. Cumplió los FP3 y ahora la clasificación en Países Bajos.

Franco Colapinto y su compañero de Alpine Pierre Gasly cerraron en el fondo el último ensayo antes de la clasificación para el GP de Países Bajos. La hora de la verdad en el retorno de la Fórmula 1 tras el parón del verano será a las 10, por Disney+.

Colapinto ensayó casi siempre con gomas duras, las que no usó el viernes, lo mismo que Gasly. Y recién a 10 minutos del final hicieron un simulacro de clasificación que no los dejó para nada conformes.

Luego del excelente 9° puesto de Colapinto en la FP2 del viernes, las perspectivas para la clasificación no fueron buenas. Igual, como se dijo, se hizo un breve ensayo en esa condición con dos intentos para cada uno en los que quedaron casi pegados. Apenas 91 milésimas los separaron.

Por supuesto, los McLaren estuvieron en otra lifa, de nuevo con Lando Norris dominando sobre Oscar Piastri, que quedó a más de dos décimas. El tercero, George Russell, finalizó a 0,886s.

Los Williams se metieron en el top ten, delante de los Aston Martin y en Ferrari solo Charles Leclerc estuvo relativamente arriba en el 6° puesto, mientras Lewis Hamilton fue 14°, a 1,401s de la punta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1961740162179715448&partner=&hide_thread=false

>>Leer más: Franco Colapinto respondió a la presión

Lo que pasó después de la lluvia en Países Bajos

La lluvia se hizo presente en Zandvoort, pero antes del último ensayo, por lo que la pista estuvo algo mojada a la hora de arrancar. Por eso la mayoría se guardó bastante en los boxes.

El primero en acelerar fue Isack Hadjar, que en la FP2 no pudo hacer tiempos por un problema de potencia. Y lo siguió Kimi Antonelli, que se perdió la Fp1 por un despiste inoportuno.

A los 8 minutos de la tanda salió Colapinto, con gomas duras, las que no usó el viernes. Y lo mismo hicieron la mayoría. Con ese caucho, Nico Hulkenberg fue la primera referencia: 1m 17,740s, muy lejos de todo lo hecho el día anterior. Enseguida aceleró más y bajó mucho: 1m 13,485s.

Colapinto se puso al frente con 1m 13,374s en su primer intento y Gabriel Bortoletto lo bajó a 1m 12,966s. Enseguida el argentino mejoraría a 1m 12,669s y el brasileño también: 1m 12,014s, tras lo cual se guardó en los pits. Igual, del resto varios hicieron vueltas de instalación y otros ni salieron sobre los 15 minutos.

>>Leer más: El mejor viernes desde el regreso

Lance Stroll, que destrozó el Aston Martin en la FP2, fue el primero en poner gomas blandas, señalando 1m 11,854s. Y Fernando Alonso, con igual caucho, bajó todo: 1m 11,082s. Mientras Antonelli hacía 1m 11,187s con medias.

Recién entonces marcó su primer registro el mejor del viernes, Lando Norris, con gomas blandas y pulverizó todo de entrada: 1m 10,262s. Con Oscar Piastri de nuevo atrás por 0,071s. Y muy lejos del tercero, el local Max Verstappen, a 0,760s. Pero el australiano podría establecer el uno en e siguiente intento: 1m 10,120s.

A todo esto, el compañero de Colapinto, Pierre Gasly, apenas giró por entonces y estuvo casi todo el tiempo en los boxes sobre la media hora de ensayos. Ahí el francés marcó su primer tiempo decente, con duras, y quedó atrás del argentnino, con 1m 12,417s, a 0195s.

Sobre los 32 minutos de la tanda, Colapinto volvió a pista con los mismos neumáticos duros, por lo que no mejoró en una pista con mucho tráfico: 1m 12,532s. Y Gasly pudo superarlo, con 1m 11,920s.

En el siguiente intento, siempre con las duras usadas, Colapinto venía mejorando pero se encontró con un doble tapón de Carlos Sainz y Liam Lawson en un sector de curva y contracurva que le hizo perder todo, mientras Gasly volvía a superarse: 1m 11,566s.

En el último intento antes de volver a boxes, de nuevo Colapinto se perjudicó al superar a Alex Albon y no pudo mejorar. A 15' del final, el argentino y el resto se preparó para el único simulacro de clasificación.

Y el primero que pulverizó todo lo del fin de semana fue Norris, quien con goma blanda nueva clavó 1m 08,972s, 1,143s más veloz que el anterior mejor tiempo de su compañero Piastri.

El líder bajó también sus tiempos, pero a 242 milésimas de Norris, y Verstappen quedó a una eternidad, a 0,953s. George Russell se metió tercero, también muy lejos: 1m 09,858s.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1961736880635969566&partner=&hide_thread=false

A 10' del final salió Gasly y luego Colapinto, por primera vez con gomas de clasificación. En ese momento, Russell y Alonso casi se tocan en el ingreso a boxes, al punto que el de Mercedes debió seguir en pista para evitar el impacto.

Gasly bajó a 1m 11,012s y Colapinto quedó a solo 0,155s del francés. Ambos Alpine muy lejos de todos.

De hecho, en sus segundos intentos, con tráfico, apenas mejoraron, con tiempos calcados. Gasly marcó 1m 10,963s y Colapinto 1m 11,054s, con el argentino entonces a 0,091s.

La FP2 en Zandvoort

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1961446290828501347&partner=&hide_thread=false

La FP1 en Países Bajos

Captura

El Alpine de Franco Colapinto, en el difícil trazado de Zandvoort, donde la Fórmula 1 correrá por última vez.

Franco Colapinto y un gran viernes en Países Bajos, por primera vez en el top ten

Gran imagen de Franco Colapinto, con los hinchas de Países Bajos atrás en Zandvoort.

Tras el receso de la Fórmula 1, Colapinto volvió a calentar motores en Países Bajos

El gesto descontracturado de Franco Colapinto, en los boxes de Mónaco. Se viene su segunda carrera en Alpine, la 11ª en Fórmula 1.

Corre Colapinto: días y horarios de prácticas, qualy y GP de Países Bajos

Franco Colapinto está ante un nuevo examen. Su continuidad en la F1 no está confirmada.

Vuelve la F1 con el GP de Países Bajos donde Colapinto tendrá un nuevo examen

