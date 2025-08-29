La Capital | Ovación | Flavio Briatore

Flavio Briatore metió presión y Franco Colapinto respondió en Zandvoort con el mejor viernes en Alpine

El director de Alpine cuestionó a Franco Colapinto en lo que pareció un juego de estrategia y el argentino respondió en Zandvoort con su mejor viernes en Alpine

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

29 de agosto 2025 · 17:24hs
Franco Colapinto disipó nubarrones en Zandvoort con una gran actuación

Franco Colapinto disipó nubarrones en Zandvoort con una gran actuación, luego de las declaraciones de Flavio Briatore.

El contexto. Conferencia de prensa de algunos directores de equipo de la Fórmula 1 entre las dos tandas de ensayos. Ahí Flavio Briatore, uno de ellos, el de Alpine, habló claramente sobre Franco Colapinto. Le metió presión, con su estilo, como es su juego. Y el argentino respondería enseguida, con su mejor actuación desde que llegó a Alpine en una de las tandas oficiales de un Gran Premio, en el top ten.

Todo en Zandvoort, adonde la Fórmula 1 regresó después de un interminable parón del verano europeo. Ahí Colapinto cerró con una gran vuelta en la 9ª posición la práctica libre 2. En la FP1 fue 18º, luego de ser tapado en su intento rápido por el propio compañero de equipo, Pierre Gasly, a quien dejaría casi 1,2 segundos atrás en la tanda que más valió. Que tampoco fue una referencia, porque el tiempo del francés fue hecho con gomas medias.

Sí en cambio fue una referencia el registro con gomas blandas que estaba haciendo Gasly hasta que debió abortar la vuelta porque se accidentó Alex Albon y salió la bandera roja. Ahí el francés había podido hacer los dos primeros parciales y, en conjunto, en comparación con los que haría enseguida Colapinto, el argentino fue 114 milésimas más rápido.

Franco Colapinto, el mejor del resto

Colapinto concluiría entonces en el 9º lugar, prácticamente como el mejor del resto (si se considera que los Aston Martin ahora están para discutir entre los top, ya que Fernando Alonso fue un brillante segundo) y de hecho, como el mejor rockie del día, en un tortuoso y atrapante dibujo que nunca había recorrido en la Fórmula 1 y hoy con el peor auto de la temporada.

>>Leer más: Duras declaraciones de Flavio Briatore

Además, el argentino no cometió errores pese a que Zandvoort realmente intimida, con sus curvas peraltadas tan extrañas en estos tiempos y con las paredes demasiado cerca que hacen que se paguen muy caros los errores.

En cambio, no solo Lance Stroll se pegó feo sino que el excompañero del argentino, Alex Albon, pasó varias veces por la leca y en la última tuvo que dejar el Williams con la trompa rota contra la pared, mientras Lewis Hamilton hizo dos trompos completos de los que zafó por poco, lo mismo que Yuki Tsunoda y hasta el campeón Max Verstappen, que en el ensayo de largada al final de la FP1 se fue de largo en la primera curva y quedó de frente a toda su tribuna.

Como en los mejores tiempos

Colapinto sonrió como en los mejores tiempos de Williams después de finalizado su trabajo. “Es medio raro el auto. De golpe tengo el doble de grip y aparece”, dijo sin dejar de remarcar lo imprevisible que es el A525.

El mismo Briatore, en su alocución, hizo hincapié en las dificultades del auto pero dijo muchas otras cosas que levantaron polvareda, algo que tanto le gusta y que generalmente tiene que ver con cuestiones económicas o de marketing. De hecho, confesó que aquella movida que hizo el jefe de Mercedes, Toto Wolff, con el supuesto interés del capo de Alpine por Valtteri Bottas, fue una cuestión de marketing consensuada para que su nombre se revalorizara y terminara en Cadillac.

>>Leer más: Franco Colapinto volvió a calentar motores

Así actúa Briatore y no hay que extrañar que detrás de las palabras que suenan duras (“quizá no era el momento adecuado para que estuviera en la Fórmula 1” o “se esfuerza mucho con los ingenieros para complacerlo en todo, pero no es lo que espero de Colapinto”) haya algo de lo mismo. Claramente le metió presión, ese es su modus operandi aunque diga que quizás se equivocan con eso, y el argentino le respondió en pista. Eso al cabo es lo que vale.

Noticias relacionadas
El Mono Burgos en acción en Bella Vista durante su llegada a la conducción técnica de Newells.

El impensado equipo al que dirigirá el Mono Burgos después de haber pasado por Newell's

Ever Banega, el mejor futbolista de Newells en la actualidad, queda libre a fin de año. 

Newell's puede armar más de un equipo con jugadores que quedarán libres a fin de año

sarmiento vs rosario central: hora, canal y posibles formaciones para el choque por el torneo clausura

Sarmiento vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones para el choque por el torneo Clausura

El Alpine de Franco Colapinto, en el difícil trazado de Zandvoort, donde la Fórmula 1 correrá por última vez.

Franco Colapinto y un gran viernes en Países Bajos, por primera vez en el top ten

Ver comentarios

Las más leídas

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

Lo último

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad

Flavio Briatore metió presión y Franco Colapinto respondió en Zandvoort con el mejor viernes en Alpine

Flavio Briatore metió presión y Franco Colapinto respondió en Zandvoort con el mejor viernes en Alpine

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación

La OUM advierte que se quiere politizar el conflicto. Vassalli contrató a la abogada Florencia Arrietto, senadora de Buenos Aires por la Libertad Avanza. Fue a Firmat y mantuvo un duro cruce con los obreros. La firma cerró la planta

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación
Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad
Policiales

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace absolutamente nada para mejorarlo
La Ciudad

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace "absolutamente nada" para mejorarlo

La Libertad Avanza reiteró su pedido de suspender la reforma de la Carta Magna de Santa Fe

Por Thamina Habichayn
Política

La Libertad Avanza reiteró su pedido de suspender la reforma de la Carta Magna de Santa Fe

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: Es muy dañino
Policiales

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: "Es muy dañino"

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario
La Ciudad

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

Ovación
Flavio Briatore criticó duramente a Franco Colapinto y James Vowles salió en su defensa
Ovación

Flavio Briatore criticó duramente a Franco Colapinto y James Vowles salió en su defensa

Flavio Briatore criticó duramente a Franco Colapinto y James Vowles salió en su defensa

Flavio Briatore criticó duramente a Franco Colapinto y James Vowles salió en su defensa

Disturbios en Independiente: Universidad de Chile apuntó contra un protagonista inesperado del Rojo

Disturbios en Independiente: Universidad de Chile apuntó contra un protagonista inesperado del Rojo

El impensado equipo al que dirigirá el Mono Burgos después de haber pasado por Newells

El impensado equipo al que dirigirá el Mono Burgos después de haber pasado por Newell's

Policiales
Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad
Policiales

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: Es muy dañino

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: "Es muy dañino"

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

La Ciudad
Amplían la convocatoria del concurso para tres cargos de médicos forenses
La Ciudad

Amplían la convocatoria del concurso para tres cargos de médicos forenses

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede frenar al parásito del Chagas

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede "frenar" al parásito del Chagas

Vacunas contra el dengue: ¿cuánto cuestan y cuándo aplicarlas?

Vacunas contra el dengue: ¿cuánto cuestan y cuándo aplicarlas?

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace absolutamente nada para mejorarlo

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace "absolutamente nada" para mejorarlo

Acindar paraliza su planta de Villa Constitución y hay nuevas suspensiones
La Región

Acindar paraliza su planta de Villa Constitución y hay nuevas suspensiones

El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez
Policiales

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de banda narco
Policiales

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de banda narco

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

Por Claudio Berón

Policiales

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario

Reforma constitucional: la Caja de Jubilaciones será intransferible
Política

Reforma constitucional: la Caja de Jubilaciones será intransferible

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani Gordo Noguera
Policiales

Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani "Gordo" Noguera

Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55 %
Economía

Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55 %

Karina Milei cerró la campaña en Corrientes y otra vez hubo incidentes
Política

Karina Milei cerró la campaña en Corrientes y otra vez hubo incidentes

Después de los audios, Diego Spagnuolo tiene miedo de vida
Política

Después de los audios, Diego Spagnuolo "tiene miedo de vida"

Incidentes en Independiente: denuncian amenazas a argentinos que van a Chile
Información General

Incidentes en Independiente: denuncian amenazas a argentinos que van a Chile

Paritarias: cuánto cobrarán los empleados de comercio en septiembre de 2025
Información General

Paritarias: cuánto cobrarán los empleados de comercio en septiembre de 2025

Carrió contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas: Es la cajera
Política

Carrió contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas: "Es la cajera"

El Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar por falta de mantenimiento
Información General

El Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar por falta de mantenimiento

Moda ultra fast fashion: impulsan una ley contra Shein y Temu en Argentina
Información General

Moda ultra fast fashion: impulsan una ley contra Shein y Temu en Argentina

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal
Policiales

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal

Reforma constitucional: la reelección de Pullaro ensanchó la grieta en el PJ

Por Javier Felcaro
Política

Reforma constitucional: la reelección de Pullaro ensanchó la grieta en el PJ