Central tiene un tiempo para jugar ante Sarmiento aún sin fecha y tres partidos confirmados

La continuación del partido de Central contra Sarmiento no fue programada. Los próximos dos partidos de los canallas serán de local.

31 de agosto 2025 · 18:28hs
Ariel Holan está haciendo un gran campaña al frente de Rosario Central.

Ariel Holan está haciendo un gran campaña al frente de Rosario Central.

Los 45 minutos que aún deben disputarse de Sarmiento 0-Central 0 no tienen fecha definida y en cambio el plantel de Ariel Holan ya sabe exactamente cuándo disputará sus próximos partidos completos. Será después de la doble fecha de eliminatorias y el primero de ellos será nada menos que ante Boca.

La suspensión en Junín tardará en reprogramarse y seguramente será entresemana en algún momento. Difícil que se aproveche alguna fecha FIFA, en vistas de que Central podría perder a Jaminton Campaz o a Agustín Sández, dos jugadores titulares.

Así que, de mínima, no será inmediato pese a que esta semana, el jueves, y luego el martes 9, se disputarán dos fechas de eliminatorias, ya que Campaz fue citado a la selección de Colombia, que enfrentará a Bolivia y Venezuela.

Central tiene dos partidos al hilo en el Gigante

Lo que sí son seguras son las jornadas de disputa de las fechas 8, 9 y 10. El domingo 14 de setiembre será el primer turno, en los interzonales, donde Central enfrentará a Boca en el Gigante de Arroyito, a las 17.30.

La siguiente cita también será en casa y una semana después. Al Gigante llegará el Talleres del exDT canalla Carlos Tevez, comprometido con el descenso. Se jugará entonces el domingo 21, a las 19.

Y la seguidilla concluirá el sábado 27, a las 14.30, cuando Central visite a Gimnasia.

La situación para el equipo de Holan luce muy buena, por cuanto aún debiendo el partido con Sarmiento, finalizará la 6ª fecha en zona de clasificación a los octavos de final del Clausura. No pudo, eso sí, retener el primer puesto de la tabla general, pero se mantiene en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

El conjunto de Holan tuvo el domingo libre y retornará los trabajos este lunes por la tarde en Arroyo Seco. No tiene lesionados que recuperar y la única ausencia hasta la semana próxima que retorne de Venezuela, será la de Jaminton Campaz.

Jaminton Campaz intenta hacerse del balón. Central sufrió el partido por la cancha intransitable.

Central chapoteó como pudo hasta que el árbitro Merlos paró la pelota en el entretiempo en Junín

Central tiene como rival a Sarmiento, pero también a la lluvia.

Central empataba ante Sarmiento en Junín y el partido fue suspendido en el entretiempo

Ariel Holan llegó a Junín esperanzado de que Central pueda volver a sumar de a tres, como en el cllásico.

Central: Holan confirmó el equipo, con el ingreso de Santi López por Enzo Copetti

El campo de juego del estadio Eva Perón, donde Central enfrentará a Sarmiento desde las 19.15

Mucha agua en la previa del choque entre Sarmiento y Central, en Junín

