La Capital | La Ciudad | Rosario

La foto premiada de un casamiento icónico en Rosario

Andrés Preumayr fue elegido por Leo Messi y Anto Roccuzzo para retratar su boda en 2017. En diálogo con La Capital, contó los detalles del galardón

Gonzalo Santamaría

Por Gonzalo Santamaría

31 de agosto 2025 · 06:30hs
El rosarino Andrés Preumayr dejó una postal para toda la vida en la familia de Leo Messi y Anto Roccuzzo.

Foto: Gentileza Andrés Preumayr

El rosarino Andrés Preumayr dejó una postal para toda la vida en la familia de Leo Messi y Anto Roccuzzo.

Cuántas historias se cuentan a través de una foto. Cuántas imágenes quedarán en el recuerdo de sus protagonistas. Emociones, sentimientos y situaciones cotidianas, como el beso de una pareja recién casada. Todo eso consiguió Andrés Preumayr, fotógrafo de Rosario, que logró un premio por perpetuar el amor entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

Preumayr fue el jefe del equipo de fotógrafos que el 30 de junio de 2017 registró la boda más popular y mediático en la historia de la ciudad que se llevó a cabo en el complejo City Center. Esa noche, que no se podrá olvidar en la carrera del fotógrafo, disparó con su cámara y pudo dejar registro de la unión entre el jugador y su esposa.

Antonela de punta en blanco, Messi con un sobrio traje negro y camisa también blanca. Dieron el sí, acercaron sus rostros y dejaron en claro su amor con un beso; por delante de ellos su hijo Thiago, con menos de cinco años, se tapó su rostro y creó la escena perfecta que Preumayr pudo congelar. La foto permaneció en la familia hasta que los Messi la dieron a conocer y gracias a esto el fotógrafo rosarino la sacó a la luz.

Ocho años después, y varios concursos de por medio, la foto tuvo su reconocimiento en la Colección 69 de los premios a la fotografía en casamientos que entrega Inspiration Photographers, la asociación mundial de fotógrafos de bodas, familias y retratos.

Nacido en el barrio de Fisherton, Preumayr hoy tiene 40 años, hace 13 años se dedica a la fotografía en eventos, especialmente en bodas. La licenciatura en administración de Empresas que consiguió no lo terminó de convencer y un día dio el salto a lo que hasta entonces era un hobby.

Primero comenzó a dar clases, pero una pareja de amigos le insistió que se volcara al rubro de eventos y desde allí no paró. Instalado en el centro desde hace varios años y luego de cientos de noches registrando el recuerdo de parejas recién casadas, hoy vuelve a dictar sus talleres, aunque sin descuidar la unión del amor. En diálogo con La Capital, Preumayr contó las sensaciones del premio obtenido y su significado.

¿Qué significa el premio de Inspiration Photographers?

Es una de las cinco organizaciones internacionales de fotógrafos de casamientos más importantes que premian las fotos de colegas de todo el mundo. Evalúan, mediante especialistas reconocidos, las fotos según su creatividad, cómo se destacan, la técnica, la iluminación, los momentos captados. Inspiration Photographer hace concursos regularmente y a fin de año premian como el fotógrafo del año como el más destacado o el que más premios va consiguiendo. Estos premios permiten dar visibilidad al trabajo de uno, lo hacemos por eso no tanto por el premio en sí sino por mantenerse inspirado.

¿Cómo fue la presentación en el concurso?

Siempre en cada concurso permiten una determinada cantidad de fotos. En este caso eran siete fotos por concurso. Reciben miles de fotos todos los meses o cada cierto tiempo y evalúan esas fotos. Algunas quedan premiadas, otras quedan como destacadas. La serie de fotos que envié son de eventos diferentes. Siempre tienen que ser eventos de autoría propia y que no tengan modificaciones muy exageradas de edición, o sea que sean reales.

Andrés Preumayr 23.8 (3)

La foto del casamiento de Leo Messi y Anto Roccuzzo

¿Qué tiene esta foto distinta al resto de las que presentaste o al resto de las que compiten?

Siempre es muy subjetivo. De hecho, muchas veces pasa que uno manda una foto varias veces al mismo concurso y según el jurado que toca a veces recibir un premio, a veces no. En este caso esta foto a mí personalmente siempre me gustó mucho por la espontaneidad y frescura que tiene, sobre todo de Thiago tapándose los ojos en el momento del beso. Por lo menos a mí siempre fue una de mis preferidas en ese casamiento. Me alegra también ver que a otras personas, en este caso otros fotógrafos, también les pareció interesante. Desde la técnica no tiene un diferencial, si bien está correcta técnicamente, su diferencial creo que tiene que ver más que nada con la espontaneidad. Por supuesto que tiene que ser correcta en lo técnico, pero más que nada esta se destaca por el momento en sí.

¿Pudiste tener una devolución de la foto por parte de Leo o Antonela?

No es que me hayan comentado sobre fotos particulares, pero sí sobre que les gustó el resultado final del trabajo. Cada tanto veo reacciones en redes que validan un poquito eso. Siempre mi prioridad está en que las fotos gusten a cada pareja o a la familia. Lo otro es todo accesorio.

Antonela te comentó el posteo que hiciste...

¡Sí!

¿Ya habías presentado la foto en algún otro concurso?

Sí, esta foto sí la había presentado.

¿Y no había ganado nunca?

No.

¿Esa es tu mejor foto?

No creo que sea la mejor foto, si bien me encanta y tiene su contenido emotivo o personal. Me cuesta mucho elegir una foto, pero tengo mis favoritas; ésta está entre las quizás 20 favoritas. Hay otras que técnicamente son mejores o más creativas.

Andrés Preumayr 23.8 (2)

¿Qué recordás de tu trabajo esa noche?

Fue el casamiento más difícil por la logística que implicaba y la repercusión que podía llegar a tener por la presión que había. Me quedé muy conforme con el trabajo. Fue uno de los casamientos que más me enseñaron porque aprendí a organizar a otro nivel.

¿Y entre las siete que enviaste al concurso?

Había otras que también me gustaban mucho y que podían ser destacadas. De hecho, hay otra más que también ganó, en ese mismo concurso. Y después, dentro de Inspiration, en otros meses, también varias fueron destacadas con premios. Siempre es algo muy subjetivo y está bien que sea así.

Andrés Preumayr 23.8 (1)
La segunda foto premiada en la Colección 69

La segunda foto premiada en la Colección 69

¿Cómo se eligen las ganadoras?

Las fotos en este concurso en particular dependen de cada jurado. A mí me tocó ser jurado en otro momento y cada uno evalúa las fotos, se conforma un promedio y si quedan con 9 o 10 se les otorga un premio. Entre 7 y 8 se les da una mención. Siempre está bueno ver que a otras personas les guste algo parecido a lo que a uno le gustó.

¿En qué momento de tu carrera te encontrás?

Ahora estoy como volviendo un poco a los orígenes, por decirlo de alguna manera. Empecé con cursos, que es lo que primero me motivó a meterme en la fotografía, porque descubrí que me gustaba mucho enseñar y transmitir lo que yo había podido aprender. Después, durante mucho tiempo, me dediqué mucho más tiempo a los casamientos, y hoy estoy queriendo volver a dedicarle más tiempo a los cursos. Me interesa y me gusta mucho seguir con los casamientos, porque es algo que me motiva, pero es verdad que es más desgastante en lo físico, en los tiempos, por los fines de semana, y le quiero meter más energía a la parte de los cursos. Así que estoy volviendo un poquito a esa primera etapa. O sea, cada carrera tiene sus momentos y creo que en este momento puedo aprovechar más la experiencia de haber transitado todos estos años para dedicarlos más a transmitirlos a gente que recién arranca o saca con el celular, como a profesionales a quienes por ahí les podría venir bien una mentoría.

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Cristian Fabbiani habló por primera vez tras la derrota de Newell's en el clásico rosarino

El electrodoméstico que hay que desenchufar sí o sí durante las tormentas

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Por Tomás Barrandeguy

Por Javier Felcaro
Por Mila Kobryn
Por Gonzalo Santamaría
Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Cristian Fabbiani habló por primera vez tras la derrota de Newell's en el clásico rosarino

El electrodoméstico que hay que desenchufar sí o sí durante las tormentas

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

