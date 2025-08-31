La Capital | La Región | lluvias

Fuertes lluvias provocan el corte de rutas en Santa Fe y complican el tránsito en el sur provincial

Las tormentas que azotan a la región desde este sábado dejaron más de 290 milímetros acumulados en algunas localidades.

31 de agosto 2025 · 19:16hs
En la ruta nacional 34 hay un corte total del tránsito entre San Genaro y Totoras por acumulación de agua en calzada.

En la ruta nacional 34 hay un corte total del tránsito entre San Genaro y Totoras por acumulación de agua en calzada.

Las intensas lluvias que desde este sábado azotan a gran parte del territorio santafesino provocaron cortes totales y parciales en ocho rutas nacionales y provinciales, además de complicar el tránsito y el acceso a varias localidades, principalmente en el sur de la provincia.

De acuerdo al último reporte oficial de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, actualizado a las 19 horas, el panorama de la red vial es el siguiente:

  • Ruta Nacional 33: corte total entre Zavalla y Casilda. El tránsito hacia el sur se desvía por la RN A012, mientras que quienes circulan hacia el norte son redireccionados por la RP 26s.

  • Ruta Nacional 34: corte total entre San Genaro y Totoras. Se realizan desvíos sentido hacia el norte en RP 91 y sentido hacia el sur en RP 65.

  • Ruta Nacional 9 (vieja): corte total entre Armstrong y Carcarañá, con desvíos hacia la Autopista Rosario–Córdoba.

  • Ruta Nacional 11: corte en la intersección con la Ruta Provincial 41s, en el acceso a Pueblo Irigoyen.

  • Ruta Provincial 14: circulación con precaución a la altura de María Teresa.

  • Ruta Nacional 8: circulación con precaución en la zona de la curva Pastorino, en Venado Tuerto.

  • Ruta Provincial 15: corte total en la intersección con autopista Rosario-Córdoba sentido hacia Cruz Alta (Córdoba).
  • Ruta Provincial 92: corte total entre Arteaga y Cruz Alta (Córdoba).

Las precipitaciones más intensas se concentraron en el sur provincial, donde se registraron hasta 290 milímetros en pocas horas. Las localidades de Arteaga, La Chispa, Christophersen y María Teresa fueron las más afectadas, con calles anegadas y, en algunos casos, ingreso de agua en viviendas.

El subsecretario de Protección Civil, Daniel Basile, explicó que ya se habían activado medidas preventivas a partir de los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del Sistema de Alerta Temprana.

“Se advirtió a la población sobre la llegada de tormentas severas y se prepararon equipos con generadores, motosierras y refuerzos de limpieza en zonas críticas para favorecer el escurrimiento del agua”, detalló.

Ante la magnitud de las precipitaciones, el gobierno provincial desplegó personal de Recursos Hídricos, Bomberos Voluntarios y equipos de los ministerios de Gobierno, Igualdad y Desarrollo Humano, que trabajan junto a intendentes y presidentes comunales para atender a los vecinos afectados y monitorear en tiempo real el comportamiento del agua.

“El monitoreo se centra en cómo se comporta el agua en las áreas rurales, porque al ingresar a las localidades obliga a actualizar mediciones y ajustar la respuesta en tiempo real”, añadió Basile.

Las autoridades recomiendan evitar transitar por zonas anegadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales hasta que se normalicen las condiciones climáticas y el nivel de las aguas.

