Newell's empieza la semana pensando en Atlético Tucumán y luego en Belgrano por duplicado

Newell’s debe dar vuelta la página rápido, dejar los lamentos de lado y enfocarse en que tiene mucho por pelear todavía. Es que puede dar tranquilamente batalla por entrar a los octavos de final del torneo Clausura y ni hablar de ir por el título de la Copa Argentina, del que está a solo tres partidos.
Y curiosamente, en ambos frentes y con pocos días de diferencia, después de medirse con Atlético Tucumán deberá enfrentar dos veces al mismo rival: Belgrano de Córdoba.
La primera cita leprosa será dentro de once días, cuando por la fecha 8 que es interzonal, Newell’s vuelva al Coloso para recibir a Atlético Tucumán. Será el viernes 12 de setiembre, a las 21.15.
Newell's juega contra Belgrano por la Copa y por el Clausura
Después de eso, los leprosos enfrentarán dos veces a Belgrano. La primera vez será el partido más importante, por los cuartos de final de la Copa Argentina, el miércoles 17, en estadio y hora a determinar. Si gana, enfrentará al vencedor de Argentinos-Lanús.
Y luego será el turno de la 9ª fecha del Clausura, donde los leprosos visitarán al Pirata, el lunes 22, a las 21. También está determinada la fecha 10, que Newell’s cerrará el martes 30, de local ante Estudiantes de La Plata, a las 19.
El equipo del Ogro Fabbiani se encuentra en 13º lugar de la zona A del Clausura, pero a tres puntos de Unión, que es el último que entra a los octavos de final y al cierre de esta edición enfrentará en el Cilindro de Avellaneda a Racing. Quedan 27 puntos en juego, así que hay mucho por hacer aún.
Los rojinegros retornarán hoy a los entrenamientos después de haber tenido el fin de semana libre, considerando además que el próximo fin de semana no hay fútbol, ya que jueves próximo y martes de la siguiente semana, habrá doble fecha de las eliminatorias sudamericanas.
El que podrá volver es Luciano Lollo, expulsado en el clásico, y Luciano Herrera, ausente ante Barracas por una molestia física.