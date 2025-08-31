Newell's empieza la semana pensando en Atlético Tucumán y luego en Belgrano por duplicado

Newell's debe cambiar el chip ya que tiene otros objetivos para enfocarse como la Copa Argentina y los playoffs del Clausura.

Cristian Fabbiani deberá enderezar el barco en Newell's ya que todavía tiene mucho por andar.

Newell’s debe dar vuelta la página rápido, dejar los lamentos de lado y enfocarse en que tiene mucho por pelear todavía. Es que puede dar tranquilamente batalla por entrar a los octavos de final del torneo Clausura y ni hablar de ir por el título de la Copa Argentina, del que está a solo tres partidos.

Y curiosamente, en ambos frentes y con pocos días de diferencia, después de medirse con Atlético Tucumán deberá enfrentar dos veces al mismo rival: Belgrano de Córdoba.

La primera cita leprosa será dentro de once días, cuando por la fecha 8 que es interzonal, Newell’s vuelva al Coloso para recibir a Atlético Tucumán. Será el viernes 12 de setiembre, a las 21.15.

Newell's juega contra Belgrano por la Copa y por el Clausura

Después de eso, los leprosos enfrentarán dos veces a Belgrano. La primera vez será el partido más importante, por los cuartos de final de la Copa Argentina, el miércoles 17, en estadio y hora a determinar. Si gana, enfrentará al vencedor de Argentinos-Lanús.

Y luego será el turno de la 9ª fecha del Clausura, donde los leprosos visitarán al Pirata, el lunes 22, a las 21. También está determinada la fecha 10, que Newell’s cerrará el martes 30, de local ante Estudiantes de La Plata, a las 19.

El equipo del Ogro Fabbiani se encuentra en 13º lugar de la zona A del Clausura, pero a tres puntos de Unión, que es el último que entra a los octavos de final y al cierre de esta edición enfrentará en el Cilindro de Avellaneda a Racing. Quedan 27 puntos en juego, así que hay mucho por hacer aún.

Los rojinegros retornarán hoy a los entrenamientos después de haber tenido el fin de semana libre, considerando además que el próximo fin de semana no hay fútbol, ya que jueves próximo y martes de la siguiente semana, habrá doble fecha de las eliminatorias sudamericanas.

El que podrá volver es Luciano Lollo, expulsado en el clásico, y Luciano Herrera, ausente ante Barracas por una molestia física.