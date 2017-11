Formosa, lista para la semifinal de la Copa Argentina

Todo listo. El estadio luce en buen estado para albergar el crucial encuentro entre canallas y tucumanos. Marcelo Rubén Bustamante

El estadio Antonio Romero de Formosa ya está listo para que mañana por la noche se juegue la trascendental semifinal de la Copa Argentina entre Central y Atlético de Tucumán. Ayer por la tarde Ovación recorrió las instalaciones donde se disputará el partido decisivo y constató que el campo de juego desde arriba luce parejo, todo cubierto de césped y con arena que le agregaron en algunos sectores. "Estuvo trabajando toda la semana el canchero de la AFA, Gerardo Albornoz, para que el césped esté en óptimas condiciones para la semifinal", le confió ayer a este diario, junto al campo de juego, Sebastián Ferchero, dirigente de la Liga Formoseña de Fútbol.

Formosa tuvo ayer una jornada calurosa y nublada. Y el pronóstico tanto para hoy como para mañana incluye probabilidad de lluvias. En el estadio generalmente juega de local Sportivo Patria, que participa en el torneo Federal A. Tiene capacidad para entre 20 mil y 22 mil personas y los organizadores esperan un gran marco de público, ya que son dos equipos con gran convocatoria.

"Hay gran expectativa por la semifinal que jugarán Central y Atlético Tucumán. Las entradas se pusieron a la venta el lunes por la tarde en el estadio. La capacidad hotelera de la ciudad está totalmente agotada por este partido. Lógicamente que el grueso de los hinchas llegarán desde Rosario y Tucumán, pero también lo harán personas que viven en provincias vecinas a Formosa", le confió ayer a este diario Walter Ramírez, director de prensa de la Municipalidad de Formosa.

Y el funcionario agregó: "La policía local recibió información de que las hinchadas no tienen una buena relación entre ellas y entonces estamos tomando todos los recaudos para que no se generen inconvenientes".

En la previa la dirigencia tucumana pretendió cambiar el escenario para evitar el cruce de hinchas en la ruta, pero no prosperó porque Formosa había adquirido la sede. "Esperamos mucha gente en el estadio. Por disposición de los organizadores la popular norte y un gran sector de la platea descubierta será para los hinchas tucumanos, mientras que para los simpatizantes auriazules está destinada la popular sur y todo el sector de plateas cubiertas. La idea es que los hinchas de los dos equipos no tengan ningún contacto para evitar problemas", aclaró Ramírez.

Formosa está expectante para ser el escenario del duelo entre el canalla y el Decano. "Será la tercera semifinal que se dispute en esta ciudad. La primera la jugaron Huracán y Atlético de Rafaela, donde ganó 2 a 0 el equipo de Parque Patricios. Y la segunda la protagonizaron Central y Belgrano, con victoria canalla 2 a 0", concluyó Ramírez.

Hoy será el día en que ambos planteles arriben a la bella capital formoseña, ya en lo que será la vigilia de un encuentro que para el ganador puede valer, además del pasaje a la final de la Copa Argentina, el boleto directo a la próxima Copa Libertadores si luego el domingo River elimina a Deportivo Morón.



Pautas en suelo formoseño



El ingreso de la parcialidad canalla en territorio formoseño será por la avenida Gobernador Gutnisky. Mientras que la apertura de las puertas del estadio Antonio Romero se producirá a partir de las 18. A su vez, la popular a ocupar será la cabecera sur. Por pedido de los organismos de seguridad las banderas no podrán ser colocadas en el alambrado.



¿Te gustó la nota?