Florentino Pérez: "Real Madrid no tolerará más incidentes racistas con nuestros jugadores"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, reiteró su posición y la del club contra los actos racistas, como el último que padeció Vinicius Jr . y pidió un cambio en la estructura arbitral. "Quiero anunciar que el Real Madrid no va a tolerar más incidentes racistas con nuestros jugadores. Para ello hay que cambiar la estructura arbitral para que no se pueda hacer responsable a la víctima del delito, como está ocurriendo ahora" , señaló el máximo directivo merengue durante la celebración del equipo de básquet tras la obtención de la Euroliga.

El entrenador Carlo Ancelotti volvió a referirse al episodio racista en un tono firme. "Vinicius ha sido una víctima, lo es, de lo que está pasando. A veces se le culpa: provoca, la actitud... No. Que quede claro: es la víctima de todo esto", remarcó. "Cuando hablo de Mestalla, no es a 46.000 personas, sino a un grupo que lo ha hecho muy mal. Como en Mallorca, Valladolid... Es una costumbre", agregó.

Luego, destacó las palabras de Xavi, entrenador del Barcelona. "Más allá del racismo, parece costumbre insultar. Me parece ejemplar lo que ha dicho Xavi: ¿Por qué normalizamos el insulto en el fútbol? Me acusaron que no era 'mono', sino 'tonto', ¿y qué? ¿Eso se puede decir? Es intolerable igualmente. Tiene que parar. Y quiero decir que España no es racista, pero hay racismo en España. Y tiene que cambiar", completó.

Este martes, la Policía Nacional confirmó que detuvo a tres jóvenes que habrían participado de los insultos a Vinicius Jr. En tanto, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, afirmó que siguen trabajando con videos de adentro y fuera del estadio.

Luego de la repercusión generada y las críticas, La Liga y la federación española se unieron para llevar adelante la campaña "Juntos contra el Racismo" hasta el final de la temporada. La misma se llevará a cabo en redes, televisión, en los brazaletes, en la infografía de los once iniciales y en flyers que los clubes repartirán en los estadios.