Flamengo y Palmeiras juegan la final de la Copa Libertadores: todo lo que hay en juego en un cruce apasionante

Los equipos brasileños, los más poderosos de Sudamérica, se enfrentan a las 18 en el estadio Monumental de Lima con arbitraje argentino.

29 de noviembre 2025 · 14:21hs
Flamengo y Palmeiras definirán al campeón de la Copa Libertadores y el ganador será el primer brasileño en obtenerla cuatro veces.

Flamengo y Palmeiras definirán al campeón de la Copa Libertadores y el ganador será el primer brasileño en obtenerla cuatro veces.

Flamengo y Palmeiras, los dos clubes más poderosos de Sudamérica, se enfrentarán este sábado en la final de la Copa Libertadores 2025. El partido se jugará en el estadio Monumental de Lima a las 18 y tendrá varios protagonistas argentinos, entre futbolistas e integrantes de la terna arbitral.

El ganador de esta final hará historia, ya que se convertirá en el primer equipo brasilero en ganar cuatro veces la Copa Libertadores. El Flamengo lo consiguió en 1981, 2019 y 2022, mientras que el Palmeiras levantó el trofeo en 1999, 2020 y 2021.

Séptima final consecutiva entre brasileños

Esta será la séptima final consecutiva entre equipos brasileños. Además, Flamengo y Palmeiras ya lo hicieron en la final de 2021 que se jugó en el estadio Centenario de Montevideo: en esa ocasión el equipo paulista se impuso por 2 a 1 en tiempo extra y se consagró bicampeón de la Copa, ya que el año anterior también la había ganado.

Los protagonistas argentinos de este partido definitorio serán el arquero Agustín Rossi (Flamengo) y el delantero José Manuel López (Palmeiras). En el plantel del equipo paulista también están Agustín Giay y el ex-Newell's Aníbal Moreno. Los otros dos animadores argentinos de la final serán el árbitro Darío Herrera y Héctor Paletta, quien estará a cargo del VAR.

La gran final brasileña en búsqueda de la gloria eterna será transmitida en Argentina por Telefe, Fox Sports y Disney+.

Cómo llegaron Flamengo y Palmeiras

Flamengo tuvo un camino sinuoso hasta llegar a la final. En la fase de Grupos terminó segundo, con la misma cantidad que Liga de Quito y el sorprendente Central Córdoba de Santiago del Estero. Sin embargo, el equipo argentino quedó afuera de los playoffs por diferencia de gol.

Ya en las instancias de eliminación directa, el equipo conducido por Filipe Luis venció 2 a 0 a Inter de Porto Alegre en los octavos de final, 4 a 2 en los penales a Estudiantes de La Plata en los cuartos de final y 1 a 0 a Racing en las semifinales.

En las últimas dos series, ante Estudiantes y Racing, la gran figura fue el arquero argentino Agustín Rossi, clave en los penales ante el Pincha y protagonista con muy buenas atajadas frente a la Academia.

Palmeiras, en tanto, fue el mejor equipo de la fase de grupos al finalizar primero en su zona con 18 puntos sobre 18 posibles. Como si esto fuera poco, en octavos y cuartos de final arrasó al ganarle 4 a 0 a Universitario de Perú y 5 a 2 a River.

Su momento más complicado se dio en las semifinales, luego de la derrota 3 a 0 en la ida ante Liga de Quito, aunque en la vuelta y como local el equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira tuvo una actuación perfecta para conseguir una histórica goleada 4 a 0 que le permitió revertir la historia.

Las alineaciones de los equios

Estos son los probables equipos para jugar este sábado en el estadio Monumental de Lima:

Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Leo Pereira, Danilo, Guillermo Varela; Erick Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Luiz Araújo; Bruno Henrique.

Palmeiras: Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Fuchs Bruno, Cerqueira Murilo; Joaquín Piquerez, Raphael Veiga, Andreas Pereira, Allan Ellias, Khellven; José Manuel López y Vitor Roque.

