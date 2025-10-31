La Capital | Ovación | Copa Libertadores

Final de la Copa Libertadores: cuándo y dónde se jugará el partido entre Flamengo y Palmeiras

Luego de dos apasionantes series de semifinales, ambos equipos brasileños obtuvieron su boleto al duelo por el trofeo más preciado del continente

31 de octubre 2025 · 11:14hs
La final de la Copa Libertadores 2025 enfrentará a Flamengo y Palmeiras en Lima.

La final de la Copa Libertadores 2025 enfrentará a Flamengo y Palmeiras en Lima.

Flamengo y Palmeiras se enfrentarán en la gran final de la Copa Libertadores y buscarán convertirse en el equipo brasileño con más estrellas del máximo torneo continental. El conjunto carioca y su par paulista superaron las semifinales con dos apasionantes series y se enfrentarán el próximo 29 de noviembre en Lima.

El Mengao venció 1-0 en el global a Racing para llegar a esta instancia. El triunfo por la mínima en el Maracaná y el empate sin goles en Avellaneda, sufriendo sobre el final, le bastaron al equipo de Filipe Luis para regresar al duelo definitorio después de tres años, cuando en la edición 2022 se consagró campeón al vencer 1-0 a Atlético Paranaense.

Por su parte, el Verdao concretó una remontada histórica este jueves por la noche y volverá a la gran final después de cuatro años, cuando se coronó bicampeón (había ganado la edición 2020) justamente frente a Flamengo luego de ganarle 2-1 en el tiempo extra. El conjunto dirigido por Abel Ferreira había caído 0-3 frente a Liga de Quito en Ecuador, pero lo goleó 4-0 en San Pablo y remontó una serie emotiva.

Copa Libertadores (3).jpg
Flamengo y Palmeiras se disputarán el trofeo más preciado de Sudamérica.

Flamengo y Palmeiras se disputarán el trofeo más preciado de Sudamérica.

Dónde se jugará la final de la Copa Libertadores

Con Flamengo y Palmeiras ya en la gran final, la Conmebol avanzará con los preparativos para el choque decisivo del 29 de noviembre, con horario a confirmar, en el estadio Monumental de Lima.

Este escenario fue designado hace unos meses y confirmado por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en las últimas semanas. La capital de Perú recibirá a miles de brasileños que viajarán para acompañar a su equipo en el estadio de Universitario.

>> Leer más: Copa Sudamericana: día, sede y antecedentes de la final entre Lanús y Atlético Mineiro

El Monumental de Lima tendrá nuevamente una final de Libertadores, tal como sucedió en 2019. Aquella edición tuvo un desenlace memorable: Flamengo protagonizó una remontada tan histórica como agónica y venció 2-1 a River con dos goles de Gabriel Barbosa en los minutos finales. Rafael Santos Borré había adelantado al Millonario en el primer tiempo.

Embed - ¡EL MENGAO GOLPEÓ EN 2 MINUTOS Y LE SACÓ LA COPA AL MILLONARIO! | Flamengo 2-1 River | RESUMEN

Una oportunidad histórica para Brasil

La particularidad de esta final es que Flamengo y Palmeiras no solamente se disputarán el trofeo más preciado en Sudamérica, sino que también tendrán la oportunidad de convertirse en el equipo brasileño con más Libertadores de la historia.

>> Leer más: Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro de Jorge Sampaoli

El Mengao y el Verdao suman tres títulos del máximo certamen continental a nivel clubes, igualados con sus compatriotas Gremio, Santos y Sao Paulo, así como también Olimpia de Paraguay y Nacional de Montevideo. Por ello, quien resulte ganador de esta edición 2025 pasará a ser además el equipo con más Libertadores de su país.

A su vez, al ser una final con dos equipos brasileños, se dará otro suceso histórico sudamericano, ya que Brasil alcanzará a Argentina como el país con más Libertadores de la historia. Los conjuntos albicelestes suman 25 copas y los brasileños 24, pero estos ya tienen garantizado igualar la marca con quien resulte campeón de esta edición.

Máximos campeones de la Copa Libertadores

  1. Independiente: 7
  2. Boca Juniors: 6
  3. Peñarol: 5
  4. Estudiantes de La Plata y River Plate: 4
  5. Flamengo, Gremio, Nacional de Montevideo, Olimpia, Palmeiras, Santos y San Pablo: 3
  6. Atlético Nacional, Cruzeiro e Inter de Porto Alegre: 2
  7. Argentinos Juniors, Atlético Mineiro, Botafogo, Colo Colo, Corinthians, Fluminense, Liga de Quito, Once Caldas, Racing Club, San Lorenzo, Vasco da Gama y Vélez Sársfield.

>> Leer más: Copa Libertadores 2026: cuáles son los equipos ya clasificados juntos a Central

Países con más Libertadores

  • Argentina: 25.
  • Brasil: 24 (llegará a 25).
  • Uruguay: 8.
  • Colombia y Paraguay: 3.
  • Chile y Ecuador: 1.

Noticias relacionadas
racing la lucho hasta el final, pero se quedo sin copa libertadores

Racing la luchó hasta el final, pero se quedó sin Copa Libertadores

El último partido internacional de Central en el Gigante, por la Copa Libertadores ante Caracas. Ahora jugará Copa Sudamericana, contra el Inter del Chacho Coudet.

Copa Libertadores 2026: cuáles son los equipos ya clasificados juntos a Central

Leandro Paredes en una de las últimas prácticas ensayando tiros libres.

Boca se pone al día ante Barracas Central en un partido pendiente: horario y TV

Un muy joven Fideo, en el último partido de Copa Libertadores del 2006, en un lluvioso Gigante ante Atlético Nacional de Medellín. Ángel Di María estuvo poco tiempo en Central.

La segunda Copa Libertadores de Ángel Di María en Central será dos décadas después

Ver comentarios

Las más leídas

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Reforma laboral: advierten un aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios

Reforma laboral: advierten un "aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios"

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Lo último

Uno de los mejores arqueros de América es argentino pero potencialmente podría jugar en la selección de Brasil

Uno de los mejores arqueros de América es argentino pero potencialmente podría jugar en la selección de Brasil

Denuncian al exjuez Bailaque ante Brasil por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Denuncian al exjuez Bailaque ante Brasil por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

La rosarina Mica Ruiz canta en el City Center

La rosarina Mica Ruiz canta en el City Center

Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus

Grassi SA informó al juzgado de Reconquista que alcanzó la mayoría de conformidades requeridas en el cramdown de Vicentin y solicitó la homologación y adjudicación de las acciones correspondientes de la agroexportadora
Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus
Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley
Salud

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley

Fin de semana con cortes de tránsito en torno al Monumento y al parque Independencia
LA CIUDAD

Fin de semana con cortes de tránsito en torno al Monumento y al parque Independencia

Condenan a 17 miembros de una banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera
Policiales

Condenan a 17 miembros de una banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo
La Ciudad

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

Bomberos de Santa Fe viajaron a Chubut para buscar a la pareja desaparecida
La Ciudad

Bomberos de Santa Fe viajaron a Chubut para buscar a la pareja desaparecida

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Reforma laboral: advierten un aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios

Reforma laboral: advierten un "aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios"

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Central viajó con la idea de un cambio seguro y la posibilidad de un tapado

Central viajó con la idea de un cambio seguro y la posibilidad de un "tapado"

Ovación
Es un gran equipo: un jugador clave de Instituto elogió a Central y a Ángel Di María
OVACIÓN

"Es un gran equipo": un jugador clave de Instituto elogió a Central y a Ángel Di María

Es un gran equipo: un jugador clave de Instituto elogió a Central y a Ángel Di María

"Es un gran equipo": un jugador clave de Instituto elogió a Central y a Ángel Di María

Newells vs Unión: el llamativo dato estadístico que favorece a los rojinegros en el Coloso

Newell's vs Unión: el llamativo dato estadístico que favorece a los rojinegros en el Coloso

Copa Sudamericana: día, sede y antecedentes de la final entre Lanús y Atlético Mineiro

Copa Sudamericana: día, sede y antecedentes de la final entre Lanús y Atlético Mineiro

Policiales
Denuncian al exjuez Bailaque ante Brasil por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Por Miguel Pisano
Policiales

Denuncian al exjuez Bailaque ante Brasil por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Condenan a 17 miembros de una banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Condenan a 17 miembros de una banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

La Ciudad
Fin de semana con cortes de tránsito en torno al Monumento y al parque Independencia
LA CIUDAD

Fin de semana con cortes de tránsito en torno al Monumento y al parque Independencia

Bomberos de Santa Fe viajaron a Chubut para buscar a la pareja desaparecida

Bomberos de Santa Fe viajaron a Chubut para buscar a la pareja desaparecida

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

Las hormigas le ganaron a los expertos: anticiparon el otoño en medio de la primavera

Las hormigas le ganaron a los expertos: anticiparon el otoño en medio de la primavera

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: Apostamos a que a la Argentina le vaya bien

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: "Apostamos a que a la Argentina le vaya bien"

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores
Política

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

Lo condenan por difundir material pornográfico editado con caras de vecinas

Por Mila Kobryn
La Región

Lo condenan por difundir material pornográfico editado con caras de vecinas

El tiempo en Rosario: pocas nubes en un viernes con temperatura en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: pocas nubes en un viernes con temperatura en alza

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas
Política

Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas

Central viajó con la idea de un cambio seguro y la posibilidad de un tapado

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central viajó con la idea de un cambio seguro y la posibilidad de un "tapado"

Bernardi quiere un Newells más agresivo para enfrentar los partidos que vienen

Por Hernán Cabrera
OVACIÓN

Bernardi quiere un Newell's más agresivo para enfrentar los partidos que vienen

Comando Vermelho tenía un FAL argentino: sospechan que fue robado en Beltrán
Información General

Comando Vermelho tenía un FAL argentino: sospechan que fue robado en Beltrán

Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

Por Juan Iturrez
Ovación

Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

El rosarino que conoció a Maradona en Agrandadytos lo recordó en su cumpleaños
Ovación

El rosarino que conoció a Maradona en Agrandadytos lo recordó en su cumpleaños

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro
Ovación

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro

Milei haría reuniones de Gabinete en las provincias, incluyendo Santa Fe
Política

Milei haría reuniones de Gabinete en las provincias, incluyendo Santa Fe

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero
Policiales

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero

El BCRA flexibiliza las normas de encaje para volcar pesos al sistema
Economía

El BCRA flexibiliza las normas de encaje para volcar pesos al sistema