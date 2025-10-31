Final de la Copa Libertadores: cuándo y dónde se jugará el partido entre Flamengo y Palmeiras

Luego de dos apasionantes series de semifinales, ambos equipos brasileños obtuvieron su boleto al duelo por el trofeo más preciado del continente

La final de la Copa Libertadores 2025 enfrentará a Flamengo y Palmeiras en Lima.

Flamengo y Palmeiras se enfrentarán en la gran final de la Copa Libertadores y buscarán convertirse en el equipo brasileño con más estrellas del máximo torneo continental. El conjunto carioca y su par paulista superaron las semifinales con dos apasionantes series y se enfrentarán el próximo 29 de noviembre en Lima .

El Mengao venció 1-0 en el global a Racing para llegar a esta instancia. El triunfo por la mínima en el Maracaná y el empate sin goles en Avellaneda, sufriendo sobre el final, le bastaron al equipo de Filipe Luis para regresar al duelo definitorio después de tres años, cuando en la edición 2022 se consagró campeón al vencer 1-0 a Atlético Paranaense .

Por su parte, el Verdao concretó una remontada histórica este jueves por la noche y volverá a la gran final después de cuatro años, cuando se coronó bicampeón (había ganado la edición 2020) justamente frente a Flamengo luego de ganarle 2-1 en el tiempo extra . El conjunto dirigido por Abel Ferreira había caído 0-3 frente a Liga de Quito en Ecuador, pero lo goleó 4-0 en San Pablo y remontó una serie emotiva .

Con Flamengo y Palmeiras ya en la gran final, la Conmebol avanzará con los preparativos para el choque decisivo del 29 de noviembre, con horario a confirmar, en el estadio Monumental de Lima .

Este escenario fue designado hace unos meses y confirmado por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en las últimas semanas. La capital de Perú recibirá a miles de brasileños que viajarán para acompañar a su equipo en el estadio de Universitario.

El Monumental de Lima tendrá nuevamente una final de Libertadores, tal como sucedió en 2019. Aquella edición tuvo un desenlace memorable: Flamengo protagonizó una remontada tan histórica como agónica y venció 2-1 a River con dos goles de Gabriel Barbosa en los minutos finales. Rafael Santos Borré había adelantado al Millonario en el primer tiempo.

Una oportunidad histórica para Brasil

La particularidad de esta final es que Flamengo y Palmeiras no solamente se disputarán el trofeo más preciado en Sudamérica, sino que también tendrán la oportunidad de convertirse en el equipo brasileño con más Libertadores de la historia.

El Mengao y el Verdao suman tres títulos del máximo certamen continental a nivel clubes, igualados con sus compatriotas Gremio, Santos y Sao Paulo, así como también Olimpia de Paraguay y Nacional de Montevideo. Por ello, quien resulte ganador de esta edición 2025 pasará a ser además el equipo con más Libertadores de su país.

A su vez, al ser una final con dos equipos brasileños, se dará otro suceso histórico sudamericano, ya que Brasil alcanzará a Argentina como el país con más Libertadores de la historia. Los conjuntos albicelestes suman 25 copas y los brasileños 24, pero estos ya tienen garantizado igualar la marca con quien resulte campeón de esta edición.

Máximos campeones de la Copa Libertadores

Independiente: 7 Boca Juniors: 6 Peñarol: 5 Estudiantes de La Plata y River Plate: 4 Flamengo, Gremio, Nacional de Montevideo, Olimpia, Palmeiras, Santos y San Pablo: 3 Atlético Nacional, Cruzeiro e Inter de Porto Alegre: 2 Argentinos Juniors, Atlético Mineiro, Botafogo, Colo Colo, Corinthians, Fluminense, Liga de Quito, Once Caldas, Racing Club, San Lorenzo, Vasco da Gama y Vélez Sársfield.

