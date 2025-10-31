Newell's con equipo confirmado: con tres pibes, los once de Lucas Bernardi para la final ante Unión

Policiales Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Por Matías Petisce La Ciudad Las hormigas le ganaron a los expertos: anticiparon el otoño en medio de la primavera

LA CIUDAD Controlaron la fuga de gas tras el choque de dos autos en el macrocentro

Policiales Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

La Ciudad La víctima del incendio fatal en barrio Ludueña estaba postrada tras un ACV

POLICIALES Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal

Por Lucas Ameriso La Ciudad Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Por Florencia O’Keeffe Salud Prueban en Rosario un nuevo tratamiento para un tipo de esquizofrenia

La Ciudad Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña

Por Nicolás Maggi La Ciudad Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Por Mariano D'Arrigo Politica Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: "Apostamos a que a la Argentina le vaya bien"

Política El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

Por Mila Kobryn La Región Lo condenan por difundir material pornográfico editado con caras de vecinas

La Ciudad El tiempo en Rosario: pocas nubes en un viernes con temperatura en alza

Por Isabella Di Pollina La Ciudad Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Política Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas

Información General Comando Vermelho tenía un FAL argentino: sospechan que fue robado en Beltrán

Por Juan Iturrez Ovación Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

Ovación El rosarino que conoció a Maradona en Agrandadytos lo recordó en su cumpleaños