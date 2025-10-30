Racing la luchó hasta el final, pero se quedó sin Copa Libertadores Flamengo mantuvo el empate en cero en Avellaneda y, tras la victoria en la ida, jugará la final con el ganador de Palmeiras y la Liga de Quito 30 de octubre 2025 · 00:03hs

Racing estuvo a un paso pero no pudo llegar a la final de la Copa Libertadores, tras empatar sin goles con Flamengo, luego de que el equipo carioca se impusiera por 1 a 0 en el partido de ida en Río de Janeiro.

Antes de que la pelota empezara a rodar, el estadio Presidente Perón mostró un impresionante show de fuegos artificiales, pese a que la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte había recordado acerca de la prohibición del uso de pirotecnia.

El partido fue intenso, con claras posibilidades en ambos arcos. Pero hacia el segundo tiempo la cancha empezó a inclinarse hacia el arco de Flamengo, con numerosas chances de gol para el local. Más todavía desde el minuto 56', cuando se fue expulsado Gonzalo Plata en el conjunto brasileño y Racing jugó desde entonces con un hombre más.

El local dispuso de muchas posibilidades, incluso ya en tiempo cumplido, cuando un rebote le quedó a Vietto dentro del área y sacó un fuerte remate que se desvió en un defensor, e incluso así, el arquero Agustín Rossi logró desviarla al córner.

Finalmente la pelota nunca entró y quien festejó fue Flamengo, que jugará la final de la Libertadores con el ganador de Palmeiras-Liga Deportiva Universitaria de Quito, partido que se jugará este jueves en el Allianz Parque de San Pablo y donde el local intentará revertir el 0-3 que sufrió en la ida.