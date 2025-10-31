La Capital | Ovación | Central

Central: Holan confirmó el equipo con dos cambios para jugar ante Instituto

El DT canalla mueve la banda derecha. Emanuel Coronel y Santiago López se meten entre los once en lugar de Enzo Giménez y Gaspar Duarte

31 de octubre 2025 · 20:32hs
Ariel Holan analizó bastante durante la semana y ya confirmó el equipo de Central para jugar en Córdoba.

Ariel Holan analizó bastante durante la semana y ya confirmó el equipo de Central para jugar en Córdoba.

Después de unos cuantos días de especulaciones, Ariel Holan confirmó el equipo de Central que visitará a Instituto en Alta Córdoba y el mismo viene con dos cambios respecto a aquellos que jugaron ante Sarmiento: Emanuel Coronel y Santiago López ingresan por Enzo Giménez y Gaspar Duarte, respectivamente.

Después de lo que fueron los 45 minutos en Junín, en los que el equipo le puso intensidad al juego, pero el desgaste no fue mayor al habitual, se esperaba que el técnico canalla mantuviera el equipo. No sucedió. Holan entendió que algo debía tocar y lo hizo.

Una de las primeras pruebas que hizo en la semana fue la de Santi López en lugar de Gaspar Duarte y esta variante finalmente se confirmó, por eso el Canalla tendrá una cara nueva en la ofensiva.

Santi López jugó su último partido como titular en Central frente a Vélez, en Liniers.

Santi López jugó su último partido como titular en Central frente a Vélez, en Liniers.

El último de Santi López

Hace desde el partido ante Vélez que Santi López no suma minutos. En aquella ocasión no sólo jugó, sino que lo hizo como titular, aunque después de un flojo rendimiento fue reemplazado. A priori, el DT apuesta a un desequilibrio más por técnica que por velocidad.

Quien no daba la sensación de que se iba a quedar afuera del equipo es Enzo Giménez, pero el paraguayo esta vez esperará su lugar desde el banco. Después de varios partidos como titular, algunos jugando como extremo y en el último directamente como lateral, deja su lugar para que ingrese Coronel.

Emanuel Coronel vuelve a meterse entre los once de Central. En Junín no sumó minutos.

Emanuel Coronel vuelve a meterse entre los once de Central. En Junín no sumó minutos.

Los once de Central

De esta forma, los once de Central para jugar ante Instituto son: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar y Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Santiago López, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.

