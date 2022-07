Final anunciado: PSG oficializó la salida de Pochettino como técnico del equipo

El club francés comunicó la decisión a través de las redes sociales y agradeció la colaboración del ex Newell's oriundo de Murphy. La indemnización sería de 10 millones de euros

Pochettino, ex Newell's y nacido en Murphy, tenía contrato hasta el 2024, pero los resultados obtenidos no fueron suficientes para que continuara en el cargo. Como DT del equipo francés solo pudo lograr el campeonato local, la Copa de Francia y la Supercopa de Francia. Su principal fracaso fue no haber podido adjudicarse la Champions League, con un equipo plagado de estrellas.

Le Club tient à remercier Mauricio Pochettino et son staff pour leur travail et leur souhaite le meilleur pour l’avenir. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 5, 2022

Según la prensa francesa, recién en los últimos días, París Saint-Germain y Mauricio Pochettino alcanzaron un acuerdo tras dos semanas de negociaciones. Se asegura que el club pagará al DT diez millones de euros por el fin del contrato. El acuerdo entre el PSG y Pochettino los unía hasta junio de 2023, por lo que ambas partes tenían que encontrar un punto común.

Los dirigentes parisinos presionaron en las negociaciones para bajar las indemnizaciones establecidas para la salida del entrenador, que por su parte no vio razones para hacerle un favor al club que le pidió que se fuera el pasado 10 de junio.

Según L'Équipe, el punto intermedio fue un sobre con diez millones de euros para el santafesino y su equipo con el fin de cubrir los salarios correspondientes a la temporada 2022-2023.