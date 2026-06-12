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Grupo B: selecciones con muy poca historia, en el que Suiza puede ser un relojito

Los helvéticos, sin ser nada del otro mundo, son favoritos en el Grupo B. Canadá necesita sobresalir de local. Bosnia, al acecho y Qatar a ver qué pasa

12 de junio 2026 · 06:10hs
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Suiza es un habitué y tiene un Grupo B accesible para pasar a 16vos del Mundial. Canadá

Suiza es un habitué y tiene un Grupo B accesible para pasar a 16vos del Mundial. Canadá, el otro favorito por ser local.
Grupo B: selecciones con muy poca historia, en el que Suiza puede ser un relojito

Como el A, salvo algún milagro, en el Grupo B no están para nada los favoritos. Y también tiene a un anfitrión, Canadá, el que insinuó mucho y no concretó nada en Qatar. Además, los europeos Suiza y Bosnia Herzegovina no meten miedo, y mucho menos los qataríes, que fueron un fiasco en su país en el debut mundialista.

Este viernes 12 es la segunda inauguración del Mundial, en este caso en Canadá, que gozará ese privilegio por primera vez y tiene la presión de responder. Será el tercer Mundial de Canadá, el primero también en México, en el 86, y el de Qatar, donde jugó buenos partidos, amagó con mejores resultados, pero quedó afuera por sus limitaciones defensivas.

Es más, perdió los 6 partidos que jugó, así que su objetivo de mínima es sumar. Con el extremo Alphonso Davies, del Bayern Munich, como su gran figura. Eso sí, viene recuperándose del desgarro en la semi de la Champions.

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Suiza, el que emerge como el mejor

Suiza es un relojito, clasificando a los últimos 6 mundiales y con muy lejanos cuartos de final en 1934, 38 y 54. Clasificó invicto y, aunque no impresiona mucho, es disciplinado defensivamente, con el volante del Sunderland Granit Xhaka como gran figura.

>>Leer más: El árbitro Sampaio se trabó con el inglés y protagonizó un incómodo momento en México-Sudáfrica

Qatar clasificó a su primer Mundial por vía de eliminatorias y fue todo un mérito, ya que en 2022 jugó por ser sede perdiendo sus tres partidos. Tiene al goleador Akram Afif como máxima figura.

Mientras que Bosnia Herzegovina, aquel que en su única presentación en 2014 enfrentó a la Argentina, llegó por el repechaje eliminando a Gales y a la sufrida Italia. Y ofrece como gran carta un jugador de 40 años, el delantero Edin Dzeko del Shalke 04, máximo artillero y de más presencia internacional del país. Pero tampoco la selección impresiona mucho.

En resumen, para dos de las tres selecciones será su segundo Mundial y para uno más el tercero, y en ninguno de ellos impresionaron gran cosa. Los helvéticos por historia parecen favoritos, pero no mucho más.

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