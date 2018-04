Fernández: "Es bueno que no nos hayan convertido"

En su estreno como técnico internacional, dio su punto de vista: "Me gustó el orden y que se manejó la pelota, lo que no me gustó lo vamos a ver mañana (por hoy). Pero sabíamos que era un rival que se resguarda bien atrás, que no regala nada. Con pelota parada pudimos aprovechar pero no lo hicimos", completó.





Cuando lo consultaron qué había faltado a su juicio para ganarlo, el entrenador auriazul fue claro: "Puede ser que tenemos muchos juveniles en el plantel, eso a veces juega en contra, por ahí manejamos la pelota pero no encontramos los espacios. Igualmente no nos desacomodamos, no tuvimos contratiempos defensivos, el plantel se va acomodando a diferentes circunstancias".





Por último, Leo le apuntó a la revancha: "Siempre en la cabeza juega el ida y vuelta, intentamos lograr un triunfo para esperar a ver qué pasaba en Brasil, pero la llave queda totalmente abierta y el que haga mejor las cosas ganará".





Por su parte, el regresado capitán Marco Ruben se mostró en sintonía con su DT en la conferencia de prensa pospartido. "Las sensaciones personales son buenas más allá de que no pudimos abrir el marcador. Me sentí bien, tuve buen ritmo, intenté darle al equipo movilidad y ataque y el físico respondió. Para mí es importante ya que hace mucho que no vengo jugando tanto".





Sobre la expulsión de Caio dijo que "fue un codazo claro que me hizo un corte limpio en la cara, no hay nada que explicar, está bien expulsado". Y para el final dejó una perlita: "Este equipo tiene un juego mas uruguayo que brasileño, se siente cómodo así y se llevaron un buen resultado aunque quizá sea porque se quedaron con uno menos".



Directo a concentrar a Arroyo



Los jugadores canallas se fueron anoche del estadio directo al predio de Arroyo Seco, donde quedaron concentrados (hoy practican a la mañana) de cara al partido del domingo ante River, en el Monumental. Para ese cotejo, la idea inicial del DT Leo Fernández es presentar la mejor formación, con la base de los que participaron anoche. A ellos se les podrían sumar para jugar Paulo Ferrari y Mauricio Martínez, mientras que Néstor Ortigoza podría ocupar un lugar entre los suplentes. ¿El Colo Gil? Lo preservarían para el próximo cotejo frente a Racing en el Gigante de Arroyito.

