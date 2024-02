Federico Coria y un festejo inesperado en el ATP 250 Córdoba Open

“Lo viví como si hubiese ganado un Challenger, porque aún no sé lo que es ganar un ATP. Sentí mucha emoción, pero también tenía mucha bronca, no podía desplegar mi tenis, me enojaba la posibilidad de irme pronto, sin jugar mi tenis. Había que ganar como sea. Antes, cuando empecé mi carrera, buscaba jugar lindo, como mi hermano. Después entendí que lo importante era ganar los partidos y ahí me fue mejor. Hoy pude ganar una batalla mental”, dijo Fefo, quien en la próxima instancia enfrentará al español Albert Ramos Viñolas (84).