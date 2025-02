Federico Coria: "No pensé que iba a sufrir tanto, ahora me espera otra batalla"

Tras el partido del martes por la noche, luego de pasar por la ducha, analizó la victoria que lo colocó en la siguiente ronda y pensando que le tocaba jugar este miércoles ante Juan Manuel Cerúndolo , dijo entre risas: “Espero que mañana llueva así no puedo jugar, lo lamento por la gente, pero me encantaría que llueva todo el día para poder descansar”. Su deseo se hizo realidad, ya que debido a la inclemencia del tiempo solamente se jugaron cuatro partidos, que fueron los que completaron la primera ronda (ver aparte).

Federico es parte de la generación de tenistas argentinos top 100 nacidos a principios de 1990, junto a Delbonis, Pella, Londero, Bagnis y Diego Schwartzman, quien en la Cuna de la Bandera comienza a despedirse de la actividad profesional. “Hemos compartido montones de momentos. Así que va a ser raro no verlo en los cuadros. Verlo que está a punto de retirarse me moviliza, porque pasamos mucho tiempo junto., es mi amigo”, destacó.

"Estoy contento de haber ganado"

Tras la victoria ante Schwaerzler, una de las promesas del tenis mundial, Coria confesó: “Estoy muy contento por haber ganado, aunque pensé que no iba a sufrir tanto. Creo que él se sintió bien con las condiciones que había y desplegó un tenis de alto voltaje, muy agresivo y cada vez que tuvo la chance no dudó en hacerme daño. A mi manera de ver el tenis, es lo que se viene, un tenis moderno y a este chico, más temprano que tarde, ya lo vamos a ver en los grandes escenarios. Es la esperanza del tenis austríaco, es muy joven y seguramente debe estar muy bien asesorado, además de contar con los recursos económicos. Gané gracias al apoyo de la gente. Es muy lindo para mí jugar en el país. Últimamente me estoy nutriendo de eso, me está dando buenos resultados. Ahora tengo otro rival muy duro, como Juanma (Cerúndolo), así que será otra batalla”.