Federer dejó en claro que siente que su retiro está cerca

"Si no sos competitivo, es mejor parar de jugar", manifestó el campeón de 20 títulos de Grand Slam

El tenista suizo Roger Federer afirmó que “siempre” le gusta ganar, señaló que si uno ya no es competitivo “es mejorar parar de jugar” y remarcó que aprendió a ser feliz “con otras cosas de la vida”, más allá del deporte profesional.

“Me gusta ganar siempre pero si ya no eres competitivo es mejor parar de jugar. No creo que necesite el tenis; aprendí a ser feliz con otras cosas de la vida”, manifestó el ganador de 20 títulos de Grand Slam que hace más de un año no juega al tenis a raíz de su lesión en una rodilla.