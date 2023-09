Facundo Bagnis, experiencia y compromiso para los Panamericanos

A los 33 años, Bagnis, tiene una activa participación en Juegos Panamericanos, de hecho conquistó varias medallas. En Toronto 2015 fue oro en singles (derrotó al colombiano Nicolás Barrientos, y plata en dobles: junto a Guido Andreozzi cayeron ante los chilenos Nicolás Jarry-Hans Podlipnik; mientras que en Lima 2019, también en dupla con Andreozzi perdieron con los ecuatorianos Gonzalo Escobar y Roberto Quiroz. Tras esta nueva convocatoria el ex top 50 aseguró: “Estoy muy feliz de representar nuevamente a la Argentina, es una de las cosas más lindas que me dio mi carrera profesional. Todas las veces que recibí una convocatoria, nunca dudé en aceptar, siempre me generó una sensación única y muy especial, a diferencia de cuando me toca participar en un torneo del circuito de la ATP”.