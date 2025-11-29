Fabián Gómez mantiene la ventaja en la cima del Abierto del Litoral de golf

El jueves hizo una vuelta tremenda y el viernes la mantuvo. Fabián Gómez es el favorito a llevarse el Abierto del Litoral en el Rosario Golf Club

Tras su espectacular vuelta del jueves, que le permitió subir a la punta y sacar una buena luz de distancia sobre sus perseguidores, Fabián Gómez pudo mantener la diferencia y postularse como el gran candidato al título en el 90° Campeonato Abierto del Litoral, en el Rosario Golf Club.

El chaqueño anotó 67 golpes en la tercera jornada, y con 196 golpes, ingresará con cinco de ventaja sobre sus escoltas.

Gómez comenzó y cerró su vuelta con bogeys, en el 4 y el 17, pero entre esos dos errores cosechó seis birdies (7, 9, 11, 13, 15 y 16) que le permitieron redondear un buen score y sostenerse en lo más alto.

En la jornada final en Fisherton, Gómez arrancará con una diferencia importante, y más allá de tratarse de un jugador con amplia experiencia y nada menos que dos triunfos en el PGA Tour, lo cierto es que sabe que no podrá descuidarse.

Es que sus inmediatos perseguidores son nada menos que Ricardo González y Augusto Núñez. El profesional local anotó 67 golpes y se mantuvo al acecho en busca de su sexto título en este torneo. El tucumano apareció con una notable vuelta de 63 (cerró con birdie en el 17 y águila en el 18), y seguramente irá por todo en los 18 hoyos decisivos.

>>Leer más: Abierto del Litoral 2025: Rosario, capital del golf por cinco días en su 90ª edición

En el 4° puesto, a siete golpes, aparece Franco Scorzarto, que seguramente apostará por un final bien cerca de la punta, lo mismo que Miguel Sancholuz (5° con 204) y Nelson Ledesma y Mateo Fernández de Oliveira (sextos con 205).