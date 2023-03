El ex arquero leproso y actual de Defensa y Justicia, hincha de la lepra, agregó que "tenemos la ilusión de verlo en Newell's, pero es complejo vivir en Rosario"

Ezequiel Unsain, arquero de Defensa y Justicia, se expresó sobre la balacera en el supermercado de la familia de Antonella Roccuzzo y le envió un contundente mensaje a Lionel Messi en el medio de intensos rumores sobre un posible desembarco en Newell's. "Si fuera amigo de Messi le diría que no venga", disparó con crudeza el ex guardavalla de la Lepra, que también contó que tiene familia viviendo en Rosario y no están tranquilos con la inseguridad que atraviesa la ciudad.