Heinze: "Esto lo aleja a Messi y a cualquier otro chico al que le gustaría volver"

Ante la consulta de si había podido comunicarse con Messi y si la balacera contra el supermercado de su suegro podría atentar contra el posible retorno del capitán del seleccionado argentino a Newell's, el Gringo respondió: "Me acabo de enterar. Empecé muy temprano (a trabajar) y me lo comunicaron. Esto no atenta a lo que es no verlo a Leo. Esto lo aleja a Leo y a cualquier otro chico que le gustaría volver".