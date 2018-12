Extécnicos de Fértoli opinan sobre el Rayo, resistido pero efectivo

Sin ser un goleador, Héctor Fértoli es el que más tantos convirtió en Newell's en la Superliga. El último gol fue para la victoria sobre Patronato. Resistido, igual siempre existe la expectativa de que rinda más. Es que tiene actuaciones que demuestran de lo que es capaz. De sus condiciones conocen muy bien tres entrenadores que lo dirigieron en el club del Parque: Carlos Polenta (primera local), Ricardo Johansen (reserva) y Miguel Fullana (4ª de AFA), quienes hoy no siguen en la lepra.

Los altibajos de Fértoli son una constante. Pero aunque sea de a ratos, durante breves lapsos es desequilibrante como ninguno de los que integran el plantel.

El delantero, que el lunes cumplió 24 años, fue el centro de las cargadas por el gol de Herrera en el clásico por Copa Argentina. Apareció en memes tomado del palo del arco de Arsenal. Quizás por eso gritó con furia el gol a Patronato. Fue una descarga de un jugador que siempre mantiene el perfil bajo. Y, que según sus ex DT, puede dar más.





"Es veloz, vivo, frena y sale rápido", por Miguel Fullana

Héctor estaba jugando en un club de El Trébol y llegó de grande a Newell's, con 18 años. No es que haya una enorme diferencia en cuanto a la formación que se da en otros lados, pero no es lo mismo estar en Newell's desde los 14 años, donde la competencia es diferente, podés jugar a otro nivel, como en inferiores de AFA, y entrenás con compañeros de tu edad, algo que es más complicado en el fútbol del interior. Héctor no tuvo esa base, esa formación. Así y todo, pienso que a partir de sus cualidades y dedicación puede jugar en cualquier lado. Tiene grandes condiciones y técnicamente en general es bueno. Es veloz, vivo, frena y sale rápido. Lo que más se destaca de Héctor son los centros que lanza con ese pique rápido, sacándose de encima la marca. El tema de la definición es probablemente la cuenta que todavía tiene pendiente. El problema más importante que veo en chicos como Fértoli es que nunca se les termina de dar continuidad. Hay que mantenerlos en el equipo como mínimo 15 o 20 partidos, más allá de que jueguen bien o mal, para que ganen en confianza. Es obvio que a Fértoli, como a cualquier otro chico, le puede influir este momento particular de Newell's. Pero más allá de eso hay que bancar a los pibes como Héctor. No hay que desesperarse, hay que sostenerlos en el puesto y que de esa manera, con los partidos, puedan crecer. Héctor tiene todas las condiciones para ser un buen jugador y estar en la primera de Newell's o en la de cualquier otro equipo. No dudo de que se pueda ir a México o a Chile y la rompa.





"Con mayor rebeldía rendirá más", por Carlos Polenta

Cuando Héctor llego de El Trébol, donde estaba radicado, lo mandaron a la primera local de Newell's que yo dirigía. Estuvo mucho tiempo conmigo. Me atreví a bautizarlo el Rayo. Y le quedó ese apodo. En un entrenamiento dije en broma que "Fértoli parece un rayo". Era flaquito, menudito, pero muy rápido, con mucho dribbling. Manejaba siempre bien los perfiles. Tenía definición con la derecha y la izquierda y buena terminación de la jugada por los costados. Siempre insinuó que podía dar algo más. Todavía tiene cosas por explotar, muchísimo más para dar. Es un buen pibe, callado. Con un poco más de rebeldía, un carácter más fuerte, va a rendir muchísimo más de lo que lo está haciendo. Tiene unas condiciones enormes.

Cuando él está metido, marca una gran diferencia. Fue creciendo año tras año y se ganó con esfuerzo, de a poco, que le dieran minutos en primera, algo que no es nada fácil. Cuando interprete que a veces tiene que gambetear, pasar la pelota e ir a buscar la descarga en vez de quedarse hará más goles de los que convierte ahora. En ocasiones abusa de la velocidad y la gambeta y termina chocando. Siempre pensamos que era un jugador con proyección. El tiempo nos dio esa certeza. Es talentoso, veloz, inteligente, porque se acomoda muy rápido en el lugar de la cancha donde lo mandás. En el gol que hizo la otra noche contra Patronato apareció en posición de número nueve, ocupando rápido ese lugar, para cabecear la asistencia perfecta de Figueroa. La rapidez mental para ocupar espacios es una virtud. Estamos en presencia de un jugador muy importante.





"Maduró en la definición, no se apresura", por Ricardo Johansen

Es un jugador al que veía con mucha proyección por las condiciones técnicas que tiene. Una de sus virtudes es la habilidad en velocidad, con la ventaja de que juega por las dos bandas. No es fácil reunir esas condiciones. En los centros, los pases y el control de pelota tiene la facilidad de manejar la derecha y la izquierda. Es muy desequilibrante. Siempre percibí que si maduraba tenía que jugar en la primera división. Me pone muy contento que haya llegado. Se lo merece. Es un pibe que trabajó muchísimo, muy serio a la hora de entrenar, siempre positivo y confiado en sus condiciones. Lo que noté que mejoró, y que antes le costaba, es el final de jugada. Antes asistía mejor de lo que definía. Ahora veo que la maduración y la experiencia de jugar en primera hizo que hoy defina mejor. Maduró en cuanto a la definición y eso lo hace más jugador. Con las condiciones que tiene, que le haya agregado definición habla de un jugador con futuro. Que tenga altibajos o momentos dentro de un partido creo que es así por sus características. Siendo un futbolista rápido y habilidoso, no siempre va a estar inspirado o preciso y eso lo llevará a tener desniveles en su rendimiento, incluso en un mismo partido. A veces parece que no está y de pronto hace una jugada en la que asiste o convierte. Es un jugador vertical, pero ahora le agregó más pausa a su juego. Frena la jugada, vuelve hacia atrás, no se apresura cuando enfrenta al rival en superioridad numérica. En reserva le costaba hacer goles. Se apresuraba para definir o le entraba mal a la pelota. Este presente del Rayo Fértoli me pone muy contento porque es un pibe sensacional.