"Maduró en la definición, no se apresura"

Es un jugador al que veía con mucha proyección por las condiciones técnicas que tiene. Una de sus virtudes es la habilidad en velocidad, con la ventaja de que juega por las dos bandas. No es fácil reunir esas condiciones. En los centros, los pases y el control de pelota tiene la facilidad de manejar la derecha y la izquierda. Es muy desequilibrante. Siempre percibí que si maduraba tenía que jugar en la primera división. Me pone muy contento que haya llegado. Se lo merece. Es un pibe que trabajó muchísimo, muy serio a la hora de entrenar, siempre positivo y confiado en sus condiciones. Lo que noté que mejoró, y que antes le costaba, es el final de jugada. Antes asistía mejor de lo que definía. Ahora veo que la maduración y la experiencia de jugar en primera hizo que hoy defina mejor. Maduró en cuanto a la definición y eso lo hace más jugador. Con las condiciones que tiene, que le haya agregado definición habla de un jugador con futuro. Que tenga altibajos o momentos dentro de un partido creo que es así por sus características. Siendo un futbolista rápido y habilidoso, no siempre va a estar inspirado o preciso y eso lo llevará a tener desniveles en su rendimiento, incluso en un mismo partido. A veces parece que no está y de pronto hace una jugada en la que asiste o convierte. Es un jugador vertical, pero ahora le agregó más pausa a su juego. Frena la jugada, vuelve hacia atrás, no se apresura cuando enfrenta al rival en superioridad numérica. En reserva le costaba hacer goles. Se apresuraba para definir o le entraba mal a la pelota. Este presente del Rayo Fértoli me pone muy contento porque es un pibe sensacional.

