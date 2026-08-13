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Estuvo a un paso de Newell's, el pase se cayó y este miércoles la rompió en el Coloso

Atlético Tucumán goleó a Independiente en el parque Independencia por la Copa Argentina, con una deslumbrante actuación de su extremo izquierdo

13 de agosto 2026 · 13:45hs
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Nicolás Laméndola estuvo cerca de firmar con Newells

Foto: @ATOficial

Nicolás Laméndola estuvo cerca de firmar con Newell's, pero renovó con Atlético Tucumán.

Durante este mercado de pases, Newell's insistió por la contratación de Nicolás Laméndola, futbolista de Atlético Tucumán que también había sido buscado por la Lepra en los periodos de fichajes anteriores. Finalmente, el extremo continuó en el Decano y, este miércoles, brilló en el Coloso en la goleada 4 a 0 ante Independiente.

A pesar de los intentos de la dirigencia rojinegra, que llegó a tener negociaciones avanzadas para contratar al delantero, la operación se trabó por la negativa de los dirigentes tucumanos, que cambiaron de parecer y optaron por ofrecerle una renovación al futbolista.

En aquella oportunidad, Laméndola no fue convocado al partido del Decano ante Central Córdoba de Santiago del Estero debido a que las negociaciones se encontraban encaminadas para sellar su llegada a Newell's e incluso se supo que empujó para sellar su salida a partir de una venta.

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El extremo deslumbró a todos en el Coloso este miércoles ante Independiente.

El extremo deslumbró a todos en el Coloso este miércoles ante Independiente.

Según pudo averiguar Ovación, los aires cambiaron en las últimas horas antes del cierre del libro de pases y Atlético Tucumán se inclinó por aumentarle el sueldo y conservar a una de sus figuras.

Una actuación estelar en el Coloso

En el primer encuentro de los octavos de final de la Copa Argentina, Atlético Tucumán se enfrentó a Independiente en el Coloso este miércoles. El equipo de Julio César Falcioni empezó sufriendo (Santiago Montiel falló un penal para el Rojo) pero el propio Laméndola abrió el marcador y le dio la ventaja tras una larga corrida a los 31 minutos del primer tiempo.

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El extremo deslumbró a todos en el segundo tiempo. Recién comenzado el complemento, apareció por derecha y envió un centro bajo para asistir a Manuel Brondo, que estiró la diferencia. Minutos después, encaró varios metros con pelota y se la entregó a Franco Nicola para convertir la victoria en goleada.

Laméndola firmó dos goles y dos asistencias para la goleada del Decano.

Laméndola firmó dos goles y dos asistencias para la goleada del Decano.

A los 70 minutos, con un Independiente golpeado, Laméndola tomó la pelota desde el extremo izquierdo del área del Rojo, enganchó hacia adentro y firmó un auténtico golazo con un remate que se coló en el ángulo del arco del Palomar para poner el 4 a 0 definitivo. El delantero fue la figura del encuentro, con dos goles y dos asistencias, y provocó el delirio de los hinchas del Decano.

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