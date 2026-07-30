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Nicolás Laméndola se aleja de Newell's ante la negativa de Atlético Tucumán

El Decano no está dispuesto a vender al extremo que pretendía Frank Kudelka. Valentino Acuña, cerca de irse a Defensa y Justicia

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

30 de julio 2026 · 20:20hs
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Laméndola volvió a ser buscado por Newells

Laméndola volvió a ser buscado por Newell's, como en el mercado de comienzos de año.

El deseo de Newell's por conseguir a Nicolás Laméndola se trabó. Pese a que parecía encaminada la negociación, la negativa de Atlético Tucumán por desprenderse del extremo le puso una piedra en el camino a su llegada al club del Parque.

A un día de que cierre del mercado de pases, este viernes, asoma complicado que Laméndola se sume al plantel de Frank Kudelka.

Laméndola no viajó el miércoles con la delegación de Atlético Tucumán a Santiago del Estero para el partido de este jueves contra Central Córdoba.

El motivo fueron las gestiones que se llevaban adelante para su salida del club donde se formó.

El futbolista se encontraba pendiente de esta situación. No rechazaba su salida de Atlético Tucumán. Pero algo pasó en el medio que frenó una negociación que se venía analizando a partir de una venta.

La negativa de Atlético Tucumán

En las últimas horas se conoció que Atlético Tucumán no está dispuesto a venderlo y para retenerlo evalúa la posibilidad de aumentarle el contrato y extenderlo por más tiempo. El actual tiene fecha de vencimiento el 31 de diciembre.

Para Kudelka era importante la incorporación de extremos. Si se cae definitivamente lo de Laméndola será una mala noticia.

Es que los tiempos se acortan y hasta ahora el único que llegó, pero para jugar de extremo derecho, es Matías García, quien también puede hacerlo de enganche. Si bien es zurdo, está acostumbrado a jugar sobre la derecha.

El interés por contar con Laméndola obedecía a que Kudelka contaría con otro extremo por izquierda, además de Walter Núñez y de Facundo Guch, quien por el momento es utilizado de enlace. Pero la sensación es que el delantero tucumano se aleja del Parque.

Por el momento, Newell's incorporó a cuatro futbolistas: Franco Escobar, Lautaro Giannetti, Alan Soñora y Matías García.

Valentino Acuña rumbo a Florencio Varela

El mediocampista Valentino Acuña se encuentra muy cerca de ser cedido a préstamo a Defensa y Justicia. El volante, de 20 años, se iría con una opción de compra.

Acuña, que jugó seis partidos (5 de titular) en la primera mitad del año, empezó un 2026 con la expectativa de todos de que pudiese despegar.

>> Leer más: El otro tremendo desafío que afronta Newell's frente a Independiente en Avellaneda

Incluso empezó la temporada con el número 10 en su camiseta. Pero no logró consolidarse y fue perdiendo espacio en la primera.

Su último partido fue en la derrota contra Acassuso (0-2) por la Copa Argentina a fines de abril. Desde ese momento fue concentrado en varias oportunidades, pero nunca fue ni siquiera al banco de suplentes.

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