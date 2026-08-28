El exjugador de Newell's que debutará como DT de River tras la salida de Chacho Coudet

Leonardo Ponzio fue el elegido como técnico interino hasta fin de año y hará su presentación oficial el domingo cuando el Millonario visite a Banfield

Leonardo Ponzio llegó de Las Rosas a la Lepra y tuvo su debut en primera en 2000, con Andrés Rebottaro como DT.

El exvolante Leonardo Ponzio dirigió su primer entrenamiento tras haber sido seleccionado para hacerse cargo de la primera de River durante la jornada de este jueves, consecuencia de la salida de Eduardo Coudet por malos resultados. El ahora DT, de 44 años, encabezó la práctica en el predio de Cantilo, en el que se puso al mando de un plantel en el que tiene varios excompañeros al haber tenido un largo ciclo como futbolista en el club.

Su debut como director técnico se dará durante las primeras horas de la tarde de este domingo, a las 15, cuando el Millonario visite a Banfield con público de ambas parcialidades.

El exjugador de Newell's se estrena en una posición nueva para él, en la que incluso había declarado que no se imaginaba cuando todavía era futbolista profesional, al ser confirmado como el técnico de River en el segundo semestre del año y bajo un ambiente caldeado por la falta de resultados a pesar de contar con un plantel plagado de figuras.

El oriundo de Las Rosas, que era miembro de la secretaría técnica de la institución y mantenía una relación cercana con la mayor parte del plantel profesional, fue uno de los pocos que se acercó a visitar a los jugadores apartados por el club que aún se entrenan en el predio de Cantilo, entre los que estaban el defensor Germán Pezzella y el delantero Maximiliano Salas, entre otros.

Primera charla con sus dirigidos

Después de que River fuera eliminado de la Sudamericana por Independiente Santa Fe de Colombia, los jugadores recibieron una charla y tuvieron un entrenamiento de baja intensidad para luego marcharse del predio en combis hacia River Camp, donde tenían estacionados sus autos.

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Acompañado por otro ex-Newell's Marcelo Escudero, DT de la reserva, como ayudante de campo, Ponzio será el entrenador del Millonario hasta fin de año, con opción de renovar por un año más en caso de que consiga resultados satisfactorios.

El inicio en la Lepra

Ponzio se inició futbolísticamente en las inferiores de Newell's tras llegar procedente de Williams Kemmis (Las Rosas), entidad donde jugó un tiempo y fue dirigente tras su retiro del fútbol.

El volante hizo su aparición en la primera de la Lepra el 17 de julio de 2000 cuando ingresó en el complemento ante Ferro Carril Oeste, en un partido que terminó con victoria Leprosa por 2-0 y con Andrés Rebottaro de entrenador.