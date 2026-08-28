La Capital | Ovación | River

El exjugador de Newell's que debutará como DT de River tras la salida de Chacho Coudet

Leonardo Ponzio fue el elegido como técnico interino hasta fin de año y hará su presentación oficial el domingo cuando el Millonario visite a Banfield

28 de agosto 2026 · 08:22hs
Google Seguir a La Capital en Google
Leonardo Ponzio llegó de Las Rosas a la Lepra y tuvo su debut en primera en 2000

Leonardo Ponzio llegó de Las Rosas a la Lepra y tuvo su debut en primera en 2000, con Andrés Rebottaro como DT.
El exjugador de Newells que debutará como DT de River tras la salida de Chacho Coudet

El exvolante Leonardo Ponzio dirigió su primer entrenamiento tras haber sido seleccionado para hacerse cargo de la primera de River durante la jornada de este jueves, consecuencia de la salida de Eduardo Coudet por malos resultados. El ahora DT, de 44 años, encabezó la práctica en el predio de Cantilo, en el que se puso al mando de un plantel en el que tiene varios excompañeros al haber tenido un largo ciclo como futbolista en el club.

Su debut como director técnico se dará durante las primeras horas de la tarde de este domingo, a las 15, cuando el Millonario visite a Banfield con público de ambas parcialidades.

El exjugador de Newell's se estrena en una posición nueva para él, en la que incluso había declarado que no se imaginaba cuando todavía era futbolista profesional, al ser confirmado como el técnico de River en el segundo semestre del año y bajo un ambiente caldeado por la falta de resultados a pesar de contar con un plantel plagado de figuras.

>>Leer más: Chacho Coudet se fue de River y Ponzio será el técnico interino

El oriundo de Las Rosas, que era miembro de la secretaría técnica de la institución y mantenía una relación cercana con la mayor parte del plantel profesional, fue uno de los pocos que se acercó a visitar a los jugadores apartados por el club que aún se entrenan en el predio de Cantilo, entre los que estaban el defensor Germán Pezzella y el delantero Maximiliano Salas, entre otros.

Primera charla con sus dirigidos

Después de que River fuera eliminado de la Sudamericana por Independiente Santa Fe de Colombia, los jugadores recibieron una charla y tuvieron un entrenamiento de baja intensidad para luego marcharse del predio en combis hacia River Camp, donde tenían estacionados sus autos.

>>Leer más: El Maradona persa: de ser camionero en Irán a convertirse en el doble de Diego

Acompañado por otro ex-Newell's Marcelo Escudero, DT de la reserva, como ayudante de campo, Ponzio será el entrenador del Millonario hasta fin de año, con opción de renovar por un año más en caso de que consiga resultados satisfactorios.

El inicio en la Lepra

Ponzio se inició futbolísticamente en las inferiores de Newell's tras llegar procedente de Williams Kemmis (Las Rosas), entidad donde jugó un tiempo y fue dirigente tras su retiro del fútbol.

El volante hizo su aparición en la primera de la Lepra el 17 de julio de 2000 cuando ingresó en el complemento ante Ferro Carril Oeste, en un partido que terminó con victoria Leprosa por 2-0 y con Andrés Rebottaro de entrenador.

Noticias relacionadas
El Colo Ramírez no logró hasta el momento convertirse en el goleador que necesita la Lepra.

¿A qué delantero de Newell's buscan desde un club de Buenos Aires?

Rosario Central recibirá a Gimnasia por la séptima fecha del torneo Clausura 2026.

Rosario Central vs. Gimnasia por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Julián Álvarez sueña con jugar en Barcelona.

Julián Álvarez pegó un nuevo faltazo en Atlético de Madrid: no jugará ante Sevilla

El lunes volverán a enfrentarse y verse las caras, en La Plata, y Newell’s intentará romper quebrar esa seguidilla de resultados adversos ante Estudiantes.

Newell's quiere aprovechar su envión y seguir enterrando rachas en contra

Ver comentarios

Las más leídas

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newells bajo el asedio de Los Menores

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newell's bajo el asedio de Los Menores

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

Kily González y Leo Messi, juntos en Miami: el ex-Central será el director técnico de Inter

Kily González y Leo Messi, juntos en Miami: el ex-Central será el director técnico de Inter

Lo último

Quién era El Polaco Groh Riemersma, el proteccionista animal que murió en un siniestro vial

Quién era "El Polaco" Groh Riemersma, el proteccionista animal que murió en un siniestro vial

¿A qué delantero de Newells buscan desde un club de Buenos Aires?

¿A qué delantero de Newell's buscan desde un club de Buenos Aires?

Cuánto paga Anses a quienes se casan y quiénes pueden acceder al beneficio

Cuánto paga Anses a quienes se casan y quiénes pueden acceder al beneficio

Denunciaron por estafas a la agencia de autos con 100 entregas de vehículos pendientes

La Fiscalía Regional de Rosario solicitó el allanamiento de las oficinas de Motorsport tras el pedido del concurso preventivo de acreedores

Denunciaron por estafas a la agencia de autos con 100 entregas de vehículos pendientes
Fue a jugar un partido de fútbol 5 a la noche, un rival lo apuñaló y terminó internado
Policiales

Fue a jugar un partido de fútbol 5 a la noche, un rival lo apuñaló y terminó internado

Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos del narco Brian Bilbao
Policiales

Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos del narco Brian Bilbao

El viento y el granizo castigaron a San Genaro y Las Rosas: Fueron 2 ó 3 minutos
La Región

El viento y el granizo castigaron a San Genaro y Las Rosas: "Fueron 2 ó 3 minutos"

Avanza en Santa Fe el narcotest obligatorio para funcionarios de los tres poderes
Política

Avanza en Santa Fe el narcotest obligatorio para funcionarios de los tres poderes

Rosario, al frente de las donaciones de órganos en la provincia con 53 procesos este año
La Ciudad

Rosario, al frente de las donaciones de órganos en la provincia con 53 procesos este año

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newells bajo el asedio de Los Menores

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newell's bajo el asedio de Los Menores

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

Kily González y Leo Messi, juntos en Miami: el ex-Central será el director técnico de Inter

Kily González y Leo Messi, juntos en Miami: el ex-Central será el director técnico de Inter

Supermercados de Rosario evalúan quitar descuentos con Modo: ¿qué cambió?

Supermercados de Rosario evalúan quitar descuentos con Modo: ¿qué cambió?

Ovación
Rosario Central vs. Gimnasia por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Rosario Central vs. Gimnasia por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Gimnasia por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Gimnasia por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Julián Álvarez pegó un nuevo faltazo en Atlético de Madrid: no jugará ante Sevilla

Julián Álvarez pegó un nuevo faltazo en Atlético de Madrid: no jugará ante Sevilla

El exjugador de Newells que debutará como DT de River tras la salida de Chacho Coudet

El exjugador de Newell's que debutará como DT de River tras la salida de Chacho Coudet

Policiales
Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos del narco Brian Bilbao
Policiales

Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos del narco Brian Bilbao

Fue a jugar un partido de fútbol 5 a la noche, un rival lo apuñaló y terminó internado

Fue a jugar un partido de fútbol 5 a la noche, un rival lo apuñaló y terminó internado

Rafaela: cómo actuaba la banda que dominaba 12 barrios a fuerza de violencia

Rafaela: cómo actuaba la banda que dominaba 12 barrios a fuerza de violencia

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newells bajo el asedio de Los Menores

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newell's bajo el asedio de Los Menores

La Ciudad
Denunciaron por estafas a la agencia de autos con 100 entregas de vehículos pendientes
La Ciudad

Denunciaron por estafas a la agencia de autos con 100 entregas de vehículos pendientes

Rosario de lujo: los planes infaltables para una visita de alta gama

Rosario de lujo: los planes infaltables para una visita de alta gama

Rosario, al frente de las donaciones de órganos en la provincia con 53 procesos este año

Rosario, al frente de las donaciones de órganos en la provincia con 53 procesos este año

El tiempo en Rosario: un viernes que empezaría con agua y luego podría tener sol

El tiempo en Rosario: un viernes que empezaría con agua y luego podría tener sol

Kily González y Leo Messi, juntos en Miami: el ex-Central será el director técnico de Inter
Ovación

Kily González y Leo Messi, juntos en Miami: el ex-Central será el director técnico de Inter

El tiempo en Rosario: un viernes que empezaría con agua y luego podría tener sol
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes que empezaría con agua y luego podría tener sol

La trágica historia de una estafa gitana que terminó en suicidio
Policiales

La trágica historia de una estafa gitana que terminó en suicidio

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar
La Ciudad

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Sportivo Alberdi sigue apostando a reconstruir junto a su comunidad
Ovación

Sportivo Alberdi sigue apostando a reconstruir junto a su comunidad

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

Por Luis Castro
Ovación

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

Chacho Coudet se fue de River y Ponzio será el técnico interino
Ovación

Chacho Coudet se fue de River y Ponzio será el técnico interino

El PRO y LLA siguen explorando un acuerdo de cara a 2027
Política

El PRO y LLA siguen explorando un acuerdo de cara a 2027

Ratko Mladic, el Carnicero de Bosnia, murió en prisión en La Haya
El Mundo

Ratko Mladic, el Carnicero de Bosnia, murió en prisión en La Haya

La riada de Nepal ya suma al menos 392 muertos y 1.300 desaparecidos
Información General

La riada de Nepal ya suma al menos 392 muertos y 1.300 desaparecidos

Golpe contra el Cártel del Golfo: incautan tigres, jaguares, monos y búfalos
Información General

Golpe contra el Cártel del Golfo: incautan tigres, jaguares, monos y búfalos

Rafaela: cómo actuaba la banda que dominaba 12 barrios a fuerza de violencia
Policiales

Rafaela: cómo actuaba la banda que dominaba 12 barrios a fuerza de violencia

Tormenta judicial, escraches y extorsiones en una empresa de San Lorenzo
La Región

Tormenta judicial, escraches y extorsiones en una empresa de San Lorenzo

Cuál es la alteración de la sangre que se diagnostica con frecuencia en Rosario
Salud

Cuál es la alteración de la sangre que se diagnostica con frecuencia en Rosario

Santilli recibió a Pullaro, Frigerio y Llaryora en la Casa Rosada
Política

Santilli recibió a Pullaro, Frigerio y Llaryora en la Casa Rosada

Empresarios y sindicalistas plantaron bandera en Rosario frente a la crisis
Economía

Empresarios y sindicalistas plantaron bandera en Rosario frente a la crisis

Liberaron al camionero que mató a supuesto ladrón cerca de la autopista
La Región

Liberaron al camionero que mató a supuesto ladrón cerca de la autopista

Desde Rosario reclaman extender la emergencia en discapacidad
La Ciudad

Desde Rosario reclaman extender la emergencia en discapacidad

Tres donaciones en Rosario permitieron realizar once trasplantes de órganos
La Ciudad

Tres donaciones en Rosario permitieron realizar once trasplantes de órganos

De Oroño y Pellegrini a la comisaría: huyó alcoholizado pero lo arrestaron
La Ciudad

De Oroño y Pellegrini a la comisaría: huyó alcoholizado pero lo arrestaron