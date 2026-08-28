A Newell's lo espera un durísimo rival que pelea en varios frentes, incluida la Copa Libertadores

Estudiantes, el equipo del Cacique Medina, sólo viene flojo en el torneo Clausura. Se enfrentan el lunes en La Plata

Estudiantes viene de vencer a Barracas en la Copa Argentina y está en los octavos de final. El lunes recibirá a Newell's por el Clausura.

vNewell's atraviesa sus mejores días en mucho tiempo. Viene de dos victorias consecutivas en el Coloso, con lo que mejoró su posición en las tablas anual y de promedios, y además se metió de lleno en la pelea por conseguir una plaza en los playoffs del torneo Clausura.

Con tres victorias, un empate y dos derrotas, acumula 10 puntos y está sexto en la Zona A, con la misma cantidad de unidades de Independiente y a tres del líder Instituto. En fin, una situación que no vivía desde hace mucho.

Pero lo que tiene por delante el equipo de Frank Kudelka no es fácil. Ahora deberá jugar dos partidos seguidos de visitante, y contra rivales muy fuertes. Primero contra Estudiantes, en La Plata, y luego frente a Central, en Arroyito.

Estudiantes pelea todo

El Pincha es hoy uno de los mejores equipos del país. Está clasificado a los cuartos de final de la Copa Libertadores (junto a Platense, son los dos argentinos sobrevivientes), donde enfrentará a Corinthians. También está en los cuartos de la Copa Argentina, en la que espera por Platense o Instituto. Y a fin de mes definirá con Central el título de la Supercopa Internacional.

Donde está más flojo el equipo de Alexander Medina es en el Clausura, precisamente el torneo por el que enfrentará a Newell's en su estadio el próximo lunes. Tiene seis puntos (cuatro menos que el Rojinegro) y debe sumar cuanto antes para pelear por un lugar en los playoffs.

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En su último partido por el Clausura, Estudiantes perdió con Sarmiento en Junín: 0-2. Sin embargo, se repuso rápidamente y este jueves derrotó por 3 a 1 a Barracas en Florencio Varela por la Copa Argentina. Ante el Guapo, el equipo del Cacique jugó un partidazo.

Estudiantes recibirá a Newell's el lunes a las 19 en su estadio de La Plata. Juan Pafundi será el árbitro y a cargo del VAR estará Sebastián Habib.