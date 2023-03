Miércoles 20 de mayo de 2009. Santa Fe. Cancha de Colón. La selección nacional se presentó en el estadio sabalero con una novedad made in Maradona: todos los convocados son del ámbito local. Y entre los citados hubo un solo embajador que militaba en ese instante en el fútbol rosarino: Hernán Bernardello. El Cabezón de Newell’s. El 5 del pueblo leproso en aquella velada que fue, al igual que este jueves a la noche, ante Panamá. El mediocampista debutó con la celeste y blanca de titular. Fue triunfo 3 a 1 para la albiceleste, en un desarrollo sin tantas luces. La realidad es que el Monumental será el epicentro de los grandes festejos de la Scaloneta campeona del Mundo. No obstante, el exleproso trazó un parangón entre aquel encuentro y el que todo el país verá este jueves con Messi y su pandilla. “Esta selección de Messi no se compara con nada”, dijo el exvolante rojinegro.