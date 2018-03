"Está bueno el quilombo que se le puede armar al DT"

"Está bueno este quilombo que se le puede armar al técnico. Es un desafío". Néstor Ortigoza habló de manera frontal. Por eso varias frases de las que tiró sonaron contundentes. Advirtió, entre otras cosas, que se "siente muy bien" para jugar, que "a nadie le gusta ir al banco" y que "el Colo Gil está pasando por un buen momento, pero si me toca tendré que hacerlo mejor que él". Lo que se dice una alocución sin tanto casete.

"Lo bueno que tiene este grupo es que nadie se siente titular, sino que estamos todos para sumar. Creo que aquel que sienta titular le va a jugar en contra. Está bueno este quilombo que se le puede armar al técnico", dijo en relación a que Leo Fernández recuperó a todos los lesionados, muchos de los cuales ya con un nombre y una trayectoria en primera.

Es más, ante Lanús él, Ruben y Camacho fueron al banco. "A nadie le gusta estar en el banco. Si te digo que estoy cómodo en ese lugar te miento, pero hay que sumar y tirar siempre para adelante. A mí me tocó lesionarme e ir al banco pero traté de ayudar desde afuera", se sinceró el volante central, quien apuntó que "los minutos contra Olimpo me sirvieron más desde lo anímico porque pude sumar minutos después de una lesión, porque ingresé cuando el partido ya estaba 5 a 0. Por lo grupal fue bárbaro porque logramos un resultado que en fútbol argentino se da pocas veces".

Y agregó: "La comodidad en la cancha dependerá de cómo se dé el partido. Por ahí necesito tirarme más atrás porque todavía no saben los movimientos que hago, pero por ahí es necesario tirar un pase entre líneas. Contra Olimpo me tocó con un rival muy tirado atrás y por eso me retrasé para ser el pase de salida. Ojalá que siempre nos toque jugar así, pero si nos toca ir perdiendo quizá tenga que jugar un poco más adelante".