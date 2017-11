Espadas que deben aportar a la causa del Central de Montero

Central más que nunca necesitará enchufados a sus jugadores más desequilibrantes para torcer la historia a su favor en el partidazo que se avecina ante Atlético de Tucumán, por las semifinales de la Copa Argentina. Esta claro que en líneas generales las individualidades canallas no están atravesando su mejor nivel, pero el plantel auriazul cuenta con apellidos fuertes, de reconocida valía, que están capacitados para dar la cara en el momento más difícil y así darle una mano al equipo en una situación límite como la que se viene el viernes en Formosa. Los nombres que deben entregar el plus de jerarquía son Marco Ruben, Federico Carrizo, Washington Camacho, Mauricio Martínez, Germán Herrera y Fernando Zampedri.

Por supuesto que más allá de que Marco Ruben hoy está lejos de su mejor versión, algo que el propio delantero reconoció, el nueve auriazul es la principal carta ofensiva del equipo de Paolo Montero. Marquitos falló un penal en el último cruce por Copa Argentina ante Godoy Cruz, pero volvió a agitar las redes por la séptima fecha de la Superliga en el empate en uno ante Tigre, cortando una sequía goleadora de 905 minutos sin convertir. El último sábado en la derrota 1 a 0 por el torneo local ante el Decano fue suplente y saltó a la cancha a jugar la última media hora del partido, aunque su esfuerzo no alcanzó para al menos empardar la chapa.

Marco es el máximo referente del plantel y seguramente se jugará un partido aparte ante los tucumanos. Todo indica que será titular. El sabe que Central si le gana al Decano tiene muchas chances de meterse en la próxima edición de la Copa Libertadores. Para que esto ocurra en la otra semifinal debería darse el resultado lógico de que River el domingo derrote a Deportivo Morón. Es cierto que los millonarios llegarán a ese partido con el ánimo por el piso tras la eliminación en el máximo certamen continental y luego de la derrota de ayer en el clásico ante Boca en el Monumental, pero igual el equipo de Marcelo Gallardo es el gran favorito ante el Gallito de Morón.

Por eso Ruben y compañía saben que el premio de vencer a los tucumanos puede ser muy tentador desde lo deportivo, más allá de que Central pueda llegar a la cuarta final consecutiva de la Copa Argentina.

Otra de las cartas fuertes que tiene el canalla para torcer la historia a su favor es Washington Camacho. El volante siempre está al acecho y es una amenaza permanente para el arquero contrario. Si bien todavía está buscando su mejor puesta a punto física y futbolística tras superar una lesión en la rodilla, por los cuartos de final ante el Tomba apareció para hacer un gol clave en la conmovedora remontada auriazul en cancha de Instituto.

Además debe asumir el rol protagónico Federico Carrizo. Pachi está capacitado para marcar la diferencia y de hecho anotó un golazo también en el anterior partido copero decisivo frente a los mendocinos. Sus desbordes pueden ser clave para que Central sea profundo ante el astuto Decano de Ricardo Zielinski.

Mientras que tal vez el futbolista auriazul de rendimiento más parejo en lo que va del semestre sea Mauricio Martínez. Que seguramente jugará de zaguero en Formosa. Caramelo está con una confianza bárbara porque viene cumpliendo con cada misión que le encomienda Paolo Montero. Incluso por la Copa Argentina en octavos de final ante Boca, Martínez clavó el gol con que los auriazules eliminaron a los xeneizes.

También puede ser vital el aporte de los delanteros Germán Herrera y Fernando Zampedri. En teoría uno de ellos será de la partida, pero ambos ya entregaron sobradas muestras de que dieron la cara por el equipo en momentos determinantes para sacar a flote el barco auriazul.

Está claro que Paolo Montero está en el ojo de la tormenta, pero la realidad es que son las individualidades del equipo las que deben sacar a relucir su mejor versión futbolística para que el ciclo del DT tenga vida y, por ende, Central logre encontrar una regularidad en el funcionamiento que en lo que va del semestre está muy lejos de plasmarse en la cancha.



La reserva recibe al Decano por la mañana en Baigorria

Hoy, a las 10, en la ciudad deportiva de Granadero Baigorria, la reserva de Central recibirá a Atlético Tucumán. Los once de Leo Fernández, con cambio de esquema incluido por no poder contar con Agustín Coscia ni Diego Becker, serán: Emilio Di Fulvio; Nahuel Gómez, Renzo Alfani, Luciano Recale y Facundo Rizzi; Agustín Lioi, Emmanuel Ojeda y Alan Marinelli; Matías Palavecino y Joel López Pissano; Renzo Reynaga. Al banco irán: Miño, Almada, M. Recale, Sangiovani, Rodríguez, Roberi y Salvagno.