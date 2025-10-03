El brasileño Arthur de Faria presenta su libro sobre Elis Regina El pianista, compositor y periodista llega al Centro Cultural Contraviento para dar a conocer su "biografía musical" de la emblemática cantautora, Una biografía musical" y brindar un concierto junto a músicos locales. 3 de octubre 2025 · 12:14hs

El pianista, compositor y periodista brasileño Arthur de Faria llega a Rosario para presentar su libro "Elis Regina. Una biografía musical" y brindar un concierto junto a músicos locales. La cita es el domingo 5, a las 19, en el Centro Cultural Contraviento (Rodríguez 721).

El referente de la escena cultural de Porto Alegre, desembarca en la ciudad para compartir su libro que se publica a 40 años de la muerte de la considerada como la mejor cantante de la historia de Brasil.

Un libro y un concierto Por medio de entrevistas a quienes formaron parte de su entorno, sumado a una exhaustiva investigación de archivos gráficos y audiovisuales, de Faria, especialista de la música brasileña, reconstruye en profundidad la vida artística y personal de quien es considerada como la mejor cantante brasilera de la historia.

De Faria acompañado en la presentación del libro por Fabio Rodríguez y Marcelo Lesgart, y para el concierto por Eliana Gabriela, Viki Bieri, y Neko Cáccamo, Martín Actis, y Germán Roffler.