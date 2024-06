Escándalo en Brasil: Gabigol hizo una fiesta que duró dos días con ochenta mujeres

A todo esto, en los últimos días, Gabigol tuvo que pedir disculpas porque se lo vio con la camiseta de Corinthians , uno de los grandes rivales de Flamengo, su actual institución. Si bien fue en una reunión privada en su casa y prometió que no lo volverá a hacer, la dirigencia del Fla anunció que le aplicará una multa y que le quitará el dorsal 10.

“Me equivoqué, pido disculpas, pero fue un acto en el que no pensé tanto. No sabía que iba a pasar todo esto. Nunca usaría una camiseta para faltar el respeto a la afición de Flamengo. Yo colecciono camisetas, las cambio, sean de selecciones, de baloncesto, y acabé recibiendo esa camiseta y la usé”, explicó Gabigol en una entrevista al portal Uol.

“Amo a Flamengo, soy flamenguista, mi casa está en Río de Janeiro. Estoy seguro de que una foto no va a cambiar eso. Todo el mundo sabe, y no es un secreto para nadie, que tengo muchas ganas de quedarme en Flamengo”, manifestó. A propósito de esto, medios locales afirman que el Fla no le renovará el vínculo al delantero de 27 años.