El uno x uno de Newell's: no hubo nadie que se salve del papelón ante Banfield

Ni siquiera las atajadas de Gabriel Arias, que evitó que la goleada fuese mayor, salvaron al equipo de un desempeño general decepcionante

El equipo de la dupla Orsi-Gómez que salió a jugar ante Banfield.

Es imposible que algún futbolista de Newell's sea pasible de ser rescatado de la lamentable derrota por 3 a 0 contra Banfield. Gabriel Arias, en el cierre del partido, evitó que la caída fuese más dolorosa. Pero ni así puede resaltarse su partido

Gabriel Arias 4: sin ser responsable de los goles, tampoco los evitó. Tuvo dos buenas tapadas en medio del desastre.

Armando Méndez 3,5: algo de carácter para proyectarse, aunque sin resolución. Flojo en la marca.

Saúl Salcedo 3,5: perdió de arriba con Mauro Méndez en el 3 a 0 y en otros mano a mano.

Oscar Salomón 3,5: cuando lo encararon, no anduvo firme. Se le fue Mauro Méndez en el 2 a 0.

Gabriel Risso Patrón 3,5: cuidó su zona. Cuando Banfield atacó mejor, no dio seguridad

Jerónimo Gómez Mattar 3,5: errático en las entregas y a veces eligiendo más el destinatario.

Marcelo Esponda 3,5: no lo exigieron los volantes rivales. No se involucró en el circuito creativo.

Rodrigo Herrera 3,5: corrió y barrió, pero el esfuerzo no estuvo en paralelo con la efectividad para recuperar.

Walter Núñez 3,5: encaró pero esta vez no logró superar a sus marcadores.

Michael Hoyos 3: con problemas para controlar le pelota, la perdió con llamativa facilidad.

Juan Ignacio Ramírez 3: casi no entró en contacto con la pelota. Desperdició un gol con un mal cabezazo.

Los que entraron en Newell's

Franco Orozco 3,5: unos pocos avances por la banda, sin llevar peligro.

Luciano Herrera -: poca participación. Ingresó con el desarrollo definido.

Facundo Guch -: lo mismo que Herrera. No pudo torcer un equipo derrumbado.

David Sotelo -: también entró con el resultado 0-3. Nada que lograra hacer.

La dupla técnica rojinegra

Favio Orsi-Sergio Gómez 3: volvieron a modificar la formación titular, pero no sirvió de nada. Si bien en la primera etapa la Lepra fue algo más que Banfield, la carencia de recursos ofensivos otra vez lo condicionó. Y su estructura colectiva es tan endeble, que el Taladro lo aplastó con unos pocos ataques y sin mayores virtudes.