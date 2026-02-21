Newell's recibió un golpe de nocaut ante Banfield y el ciclo Orsi-Gómez tambalea

Newell's jugó un pésimo complemento, Banfield lo goleó y el futuro de Orsi-Gómez pende de un hilo. El 3-0 final lo dejó contra las cuerdas

El Colo Ramírez tuvo el gol tras la guapeada de Méndez, pero cabeceó afuera y Newell's no pudo desnivelar ante Banfield.

La imagen de la desolación en Newell's, goleado ante Banfield en un pésimo complemento.

Newell's fue goleado por Banfield 3 a 0 luego de un pésimo primer tiempo, el equipo se cayó al primer golpe y da signos de un ciclo agotado a poco de empezar. El futuro de la dupla Orsi-Gómez parece sentenciado en el Parque, justo antes de volver al Coloso el miércoles para Estudiantes y el domingo para el clásico.

71' GOL DE BANFIELD . Pérdida de Risso Patrón cuando va a cubrir sobre la izquierda, centro de Salazar y gol de cabeza de Perrotta.

¡GOLEA EL TALADRO! Doblete de Tiziano Perrotta para que Banfield se ponga 3-0 ante Newell's en el Lencho Solá. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/VY2mXr15Lh

68' Otra pérdida alta de Gómez Mattar, Perrota le ganó fácil a Salcedo y pateó mal en el mano a mano ante Arias.

66' GOL DE BANFIELD . De un saque de arco y un rechazo, Gómez Mattar la perdió en el centro del campo, pelota rápida para Mauro Méndez y fácil mediavuelta sobre Salomón para someter a Arias.

¡ENGANCHE Y A COBRAR! Mauro Méndez le ganó la posición a Salomón y venció a Arias para el 2-0 de Banfield vs. Newell's. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/IGNT14ylGd

ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/AceCpPRxVY — SportsCenter (@SC_ESPN) February 21, 2026

52' GOL DE BANFIELD. Primer ataque de Banfield claro. Centro desde la derecha, le gana a Méndez entre Piñero y Méndez de cabeza y Perrota metió el segundo testazo al gol.

22' Clarísima de Newell's. Gran recuperación de Méndez que forzó el error de Abraham, centro y el Colo Ramírez la cabeceó afuera desde inmejorable posición.

5' Córner de Walter Núñez desde la izquierda, muy buen cabezazo de Salcedo y la pelota salió al lado del palo izquierdo.

Para el encuentro ante Banfield, Orsi-Gómez dispuso el debut de Gabriel Risso Patrón en lugar de Jherson Mosquera, de Jerónimo Gómez Mattar por Facundo Guch, de Walter Núñez por Luciano Herrera y de Juan Ignacio Ramírez por Matías Cóccaro.

