Es oficial: Campaz se convirtió en jugador de Central en cine de trasnoche

"¿Pensaban que me iba a ir a dormir sin cine? Llegó el Bicho. Cine de trasnoche", fue la descripción utilizada en la red oficial del club con un video que tiene a Campaz como protagonista principal y actuando en la película canalla que -en este caso- tuvo final feliz. En el transcurso de todo esto hubo enojos y situaciones que generaron no sólo fastidio en los hinchas, sino también en el propio Russo porque no pudo contar en la pretemporada con el jugador revelación del torneo pasado.