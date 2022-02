Errores para los que Central no tiene defensa: los pagó caro ante Godoy Cruz en el Gigante

En medio de una baja producción general, Central padeció una vez más los errores defensivos que, indudablemente, le jugaron una mala pasada. Como siempre, no es sólo responsabilidad de los cuatro del fondo, pero lo cierto es que un equipo limitado como Godoy Cruz, que hasta aquí no había ganado, le metió no menos de cuatro o cinco veces un jugador cara a cara con Gaspar Servio. En un juicio, después de plantear esto que pasó, las palabras “no más preguntas señor juez” caerían de maduro.