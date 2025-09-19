Era una superestrella del fútbol, lo suspendieron por doping y ahora decidió dedicarse a otro deporte

Hace dos años su transferencia a un club inglés costó casi 100 millones de euros, aunque después el club que lo adquirió rescindió el contrato

Mudryk era una superestrella cuando lo suspendieron por doping.

Una superestrella del fútbol de Ucrania cuya última transferencia internacional costó casi 100 millones de euros y ahora lleva meses suspendido por doping, cambiará de deporte: según un diario español, se dedicará al atletismo. Su objetivo, dicen, es representar a su país en los Juegos Olímpicos de 2028.

Se trata de Mijailo Mudryk, quien se formó en el Shakhtar Donetsk y en 2023 fue adquirido por el Chelsea. Según el diario español Marca, el ucraniano cambiará ahora los botines por las zapatillas con clavos.

Mudryk era hace apenas dos años la gran promesa del fútbol ucraniano y en toda Europa se hablaba de él. Además de sus grandes condiciones futbolísticas, atraía por su extraordinaria velocidad dentro de las canchas.

Mudryk llegó al Chelsea con el aura de superestrella. Tras deslumbrar en el Shakhtar Donetsk con actuaciones explosivas en la Champions League y en la liga ucraniana, el extremo se convirtió en uno de los jugadores más codiciados de Europa.

En 2023, el Chelsea se adelantó al Arsenal y pagó cerca de 100 millones de euros para sumarse al equipo del sur de Londres.

Sin embargo, en abril de 2025 el jugador ucraniano dio positivo en un control antidoping y el Chelsea tomó una decisión drástica: rescindió su contrato.

Con los velocistas de Ucrania

En la actualidad Mudryk se entrena con el equipo nacional de velocidad de Ucrania, bajo la tutela de antiguos atletas olímpicos. En un país con una gran tradición en atletismo, el potencial físico de Mudryk no pasó desapercibido.

El camino hacia los Juegos Olímpicos no será sencillo. Mudryk necesitará cumplir con los requisitos mínimos de la World Athletics y superar los trials ucranianos en 2027. Ese es su sueño y también su objetivo.